  • 28°C
香港時間：2025430日 (三) 16:26

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港航行李新制｜香港航空新制經濟艙包23kg行李　暑假飛東京來回$2,000有找？

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

香港航空宣布，即日起購買經濟艙機票，至少包括1件23公斤寄艙行李。

【香港航空/機票/行李】香港航空公布托運行李新政策！全面取消之前最低票價經濟艙「經濟飛」類別的「0公斤寄艙行李」規定，取而代之的是，不論購買經濟艙哪一級別的票價，均至少包括1件23公斤寄艙行李。同時，寄艙限額將改為「計件制」，即不可再以多件合共23公斤方式托運。

最新影片推介：

童學園
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

港航行李新制｜所有票價均享23公斤行李托運

以往購買香港航空機票，最低價格的經濟艙「經濟飛」，不論成人、小童、佔座位嬰兒或不佔座位的嬰兒，均屬「0公斤寄艙行李」，若有行李需要托運，就要額外付款；而購買經濟艙高一個級別、即「精選經濟飛」或「超級自在飛」，就可享有最多2件行李、分別共20公斤或30公斤的行李位。

香港航空官網公布新政策的安排，以港人熱門旅遊點台灣、日本、韓國等東南亞地區為例，由即日（30日）起預訂今年5月7日或之後出發的全線航點機票，經濟艙最低票價劃一為「精選經濟飛」，包括成人、小童及嬰兒均可享有一件免費托運23公斤的行李位，而高一個級別的「超級自在飛」及「標準」乘客，就可享有2件23公斤免費托運行李；標準商務艙乘客更可享2件32公斤行李位。

香港航空宣布，即日起購買經濟艙機票，至少包括1件23公斤寄艙行李。（港航fb圖片）

港航行李新制｜改用「計件制」托運　取代「重量制」

此外，港航將正式採用「計件制」收費模式，取代傳統的「重量制」。以經濟艙「精選經濟飛」為例，過往可享有最多2件行李共20公斤的行李托運，但新規定下，即使2件行李合共20公斤，均須以「兩件」計算，再不單純以重量托運。

簡單來說，對於習慣購買大量戰利品的旅客來說，以往會分裝成2件共20公斤的行李寄艙，但新制下，只能集中放到一個行李箱內，變相要攜帶大容量又輕身的行李箱，才可用盡行李重量限額。

7月暑假出發到東京的來回機票，成人最平1,893元就有交易，不過，官網仍顯示包括20公斤行李，未有更新為新制所提及的23公斤免費托運。

港航行李新制｜7月出發東京來回只需$2,000？

TOPick記者今天（30日）在港航官網實測，嘗試查詢7月7日至11日暑假熱門檔期出發，到東京的來回機票，發現最平的「精選經濟飛」成人1,893元就有交易，不過，網站仍顯示包括20公斤行李，未有更新為新制所提及的23公斤免費托運。

同場加映：2025請假攻略

  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。
  • 2025請假攻略。

更多優惠著數報道：

惠康早餐券｜惠康向全港學生派發10萬張早餐券 可免費換領雞蛋/牛奶/燕麥/蘋果營養食品

開倉優惠｜Calvin Klein開倉低至25折 熱賣Jennie/NJZ同款$90起  同場Tommy Hifliger/New Balance開倉

靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸 合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
13:24 2025/02/20
國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
機票優惠｜HK Express突發推$0機票　11大航點包括東京/大阪/首爾/曼谷等
11:53 2025/02/27
機票優惠｜HK Express突發推$0機票　11大航點包括東京/大阪/首爾/曼谷等
UNIQLO抽獎｜UNIQLO大抽獎贏ANA日本機票　一文睇清參加方法+截止日期
17:51 2025/03/13
UNIQLO抽獎｜UNIQLO大抽獎贏ANA日本機票　一文睇清參加方法+截止日期
UO新航線｜香港快運航空兩條全新韓國航線　單程票價$108起直飛清州＋大邱
16:45 2025/03/14
UO新航線｜香港快運航空兩條全新韓國航線　單程票價$108起直飛清州＋大邱
機票優惠｜突發即搶　沖繩縣全線航點單程票價低至港幣 $0 起【附購票網站】
18:23 2025/04/10
機票優惠｜突發即搶　沖繩縣全線航點單程票價低至港幣 $0 起【附購票網站】
旅遊情報｜國泰又有限時優惠機票 特選經濟客艙低至$3,660
16:34 2025/04/25
旅遊情報｜國泰又有限時優惠機票 特選經濟客艙低至$3,660

你可能感興趣

國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
13:24 2025/02/20
國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
機票優惠｜HK Express突發推$0機票　11大航點包括東京/大阪/首爾/曼谷等
11:53 2025/02/27
機票優惠｜HK Express突發推$0機票　11大航點包括東京/大阪/首爾/曼谷等
UNIQLO抽獎｜UNIQLO大抽獎贏ANA日本機票　一文睇清參加方法+截止日期
17:51 2025/03/13
UNIQLO抽獎｜UNIQLO大抽獎贏ANA日本機票　一文睇清參加方法+截止日期
機票 航空 香港航空

最高瀏覽

謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）