港航行李新制｜香港航空新制經濟艙包23kg行李　暑假飛東京來回$2,000有找？

【香港航空/機票/行李】香港航空公布托運行李新政策！全面取消之前最低票價經濟艙「經濟飛」類別的「0公斤寄艙行李」規定，取而代之的是，不論購買經濟艙哪一級別的票價，均至少包括1件23公斤寄艙行李。同時，寄艙限額將改為「計件制」，即不可再以多件合共23公斤方式托運。

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港航行李新制｜所有票價均享23公斤行李托運

以往購買香港航空機票，最低價格的經濟艙「經濟飛」，不論成人、小童、佔座位嬰兒或不佔座位的嬰兒，均屬「0公斤寄艙行李」，若有行李需要托運，就要額外付款；而購買經濟艙高一個級別、即「精選經濟飛」或「超級自在飛」，就可享有最多2件行李、分別共20公斤或30公斤的行李位。

香港航空官網公布新政策的安排，以港人熱門旅遊點台灣、日本、韓國等東南亞地區為例，由即日（30日）起預訂今年5月7日或之後出發的全線航點機票，經濟艙最低票價劃一為「精選經濟飛」，包括成人、小童及嬰兒均可享有一件免費托運23公斤的行李位，而高一個級別的「超級自在飛」及「標準」乘客，就可享有2件23公斤免費托運行李；標準商務艙乘客更可享2件32公斤行李位。

▲ 香港航空宣布，即日起購買經濟艙機票，至少包括1件23公斤寄艙行李。（港航fb圖片）

港航行李新制｜改用「計件制」托運 取代「重量制」

此外，港航將正式採用「計件制」收費模式，取代傳統的「重量制」。以經濟艙「精選經濟飛」為例，過往可享有最多2件行李共20公斤的行李托運，但新規定下，即使2件行李合共20公斤，均須以「兩件」計算，再不單純以重量托運。

簡單來說，對於習慣購買大量戰利品的旅客來說，以往會分裝成2件共20公斤的行李寄艙，但新制下，只能集中放到一個行李箱內，變相要攜帶大容量又輕身的行李箱，才可用盡行李重量限額。

▲ 7月暑假出發到東京的來回機票，成人最平1,893元就有交易，不過，官網仍顯示包括20公斤行李，未有更新為新制所提及的23公斤免費托運。

港航行李新制｜7月出發東京來回只需$2,000？

TOPick記者今天（30日）在港航官網實測，嘗試查詢7月7日至11日暑假熱門檔期出發，到東京的來回機票，發現最平的「精選經濟飛」成人1,893元就有交易，不過，網站仍顯示包括20公斤行李，未有更新為新制所提及的23公斤免費托運。

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