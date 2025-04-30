街道清潔｜逾8成亂拋垃圾投訴熱點未納監察名單　食環署向承辦商發失責通知書最長逾時114天

審計報告揭示食環署監察街道潔淨服務不足。報告指，食環署未將82%出現亂拋垃圾問題的「投訴熱點」納入監察名單內，而在多區成立的專責執法小隊日均巡查地點數目差異甚大，介乎2個至58個地點。食環署在過去5年多期間向違約的街道潔淨服務承辦商所發出警告信及失責通知書，逾半均超出規定的7個工作天發出，最長逾時114天。

此外，部分非法棄置垃圾黑點沒有設置或運行網絡攝錄機。報告建議食環署應加強監察網絡攝錄機的調用情況，並利用資訊科技協助執法人員執法。

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為加強對各種公眾地方潔淨罪行採取執法行動，食環署成立專責執法小隊採取執法行動。審計署檢視其中3個分區的環境衞生辦事處的小隊工作，發現，東區、深水埗區和元朗區環境衞生辦事處轄下的專責執法小隊數目相若，即截至去年10月為5至6隊，但各自每日巡查的地點平均數目差異甚大，元朗區人手為6隊25人，每日共巡查56至61個地點，每日平均58個地點；東區人手為5隊20人，每日巡查20至23個地點（每日平均22個地點）；深水埗區雖然人手相若，為6隊23人，每日卻只巡查2個地點。

審計署又表示，專責執法小隊已成立超過7年，成員數目由2020年的158名，增加約34%至2024年的211名，但由每名專責執法小隊成員發出的定額罰款通知書平均數目，以及由專責執法小隊處理的棄置垃圾黑點數目，均不升反跌。

其中由每名專責執法小隊成員發出的定額罰款通知書平均數目，由2020年的105張，減至2024年的97張。而專責執法小隊處理的棄置垃圾黑點數目，由截至2020年12月31日的291個，減少約2%至截至2024年12月31日的285個。

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有亂拋垃圾情況的地點應記錄於「專責執法小隊處理亂拋垃圾活動地點的情況報告」，惟審計署發現，部分「投訴熱點」未被納入情況報告中，雖然有39個地點在2024年7月至9月期間，於投訴管理資訊系統報告中被識別為首五個投訴熱點 （即在過去3個月有亂拋垃圾情況），但當中82%、即32個投訴熱點均未被納入情況報告中，以供專責執法小隊監察。

而截至今年2月，沒有文件記錄顯示食環署曾就專責執法小隊的運作進行評估，審計署建議，應該檢討專責執法小隊的運作。

另外，若街道潔淨服務工作的承辦商違反合約條款，根據食環署指引，食環署應在發現違規情況後的7個工作天內向其發出警告或失責通知書。惟在2019年1月至2024年9月、即超過5年期間，食環署所發出230封警告信（佔66%）及2,103份失責通知書（佔54%），均超過規定的7個工作天，其中最長的一宗為逾期114天發出的失責通知書，食環署向審計署解釋，該個案涉及與僱傭事宜的複雜調查，需要額外時間處理承辦商的申述。

審計署認為食環署應加強監察網絡攝錄機的調用情況。審計署留意到，網絡攝錄機並沒有在部分非法棄置垃圾黑點安裝和運作，截至2024年10月，有37個地點被納入三個分區（東區、深水埗區和元朗區）環環境衞生辦事處的情況報告已久，介乎約1.5年至約7.3年不等，但審計署留意到，網絡攝錄機並沒有在當中62%、即23個地點安裝和運作。

食環署則表示，每個個案應按個別情況作出考慮，而要顯著改善衞生情況，不一定要調用所有執法工具。然而，審計署指，沒有文件記錄顯示食環署有定期檢視不調動從沒有因其而發出或只發出少數定額罰款通知書或傳票的網絡攝錄機，或不在部分非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機的考慮因素。

目前，當執法人員目擊有人干犯公眾地方潔淨罪行時，會向其送達手寫形式的定額罰款通知書，並在返回分區辦事處後把通知書的詳情輸入定額罰款電腦系統中。審計署認為，為了提高效率，食環署需要探討利用資訊科技協助執法人員當場向違例者發出定額罰款通知書。

食環署表示，將於今年3月底在選定地區試行新方法，執法人員能利用流動裝置列印出定額罰款通知書。

審計署根據2023年12月和2024年9月就內部街道潔淨服務的記錄留意到，就中西區和元朗區環境衞生辦事處而言，部分工人在一個工作更次內被指派在多於一個地段提供街道清掃服務，例如涉及中西區環境衞生辦事處在2023年12月的121個工作更次（佔14%），以及在2024年9月的58個更次（佔7%）。

食環署回應表示，有關工作更次所涉及的每名工人職務會攤薄，或局部由並非主要負責街道清掃服務的工人分擔。因此，分擔上述工作更次相關職務的工人本身的職務無法完全履行。

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