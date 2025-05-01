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孝順仔｜謝霆鋒16歲出道為父還債拍戲傷腳險截肢　自揭曾患皮膚癌被醫生斷言35歲後要人扶

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 52 分鐘前

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謝霆鋒16歲出道被指為父還債，但他毫無怨言，一直以來搏命工作！

【謝霆鋒/謝賢】謝霆鋒一連四場演唱會圓滿結束後，「鋒潮」依舊蔓延！其實霆鋒除了歌影成就非凡，同時也是著名孝順仔，他16歲出道為父還債，拍戲捱到周身傷兼曾患皮膚癌，卻毫無怨言，更曾說：「醫生講過我35歲後要人扶！」幸好霆鋒打破醫生說法，至44歲仍有活力開騷，歌迷開心之餘不忘搞笑：「算醫學奇蹟？」

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孝順仔謝霆鋒｜為父還債16歲簽下10年賣身契

霆鋒16歲時跟英皇簽下10年賣身契，據知是要為父親謝賢還債，入行後的霆鋒不但歌影雙棲發展，近年還進攻主持界大展廚藝，後來更成為年收入過億的CEO，不過霆鋒出道以來，也經歷過不少辛酸，而且捱到七勞八傷。霆鋒曾在內地節目上表示，最難忘的是17歲初入行時拍攝電影《新古惑仔之少年激鬥篇》，當中要拍一場和300多人打打殺殺的戲份，因為太過入戲，他不小心踢到了廢鋼鐵被砍傷腳，傷口更深至見骨，血如泉湧。

孝順仔謝霆鋒｜拍打鬥戲傷腳見骨

他當下需知道傷得不輕，腳上的白鞋亦已被血染紅，但還是決定繼續拍攝，並先請工作人員幫他清洗傷口，他說：「洗完傷口，其實已經見到白色的骨。」接著用大力膠帶用力綑實腳部，直到血不再滲出，5小時後他才被送院，醫生表明有感染風險就要截肢！

霆鋒當年聽到醫生這樣說，竟然毫無懼色，年少氣盛的他還跟醫生說：「縫到最後一針，我對醫生說，我什麼都試過，就是沒試過縫針，要醫生讓我自己縫。哈！他看了看我，又看了看我的腳，覺得我沒救了！」

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孝順仔謝霆鋒｜自揭患皮膚癌瞞父親入院做手術

除了腳受傷外，霆鋒於2015年接受TVB電視節目《最佳男主角》主持黎芷珊訪問時，更自爆患皮膚癌，他指2012年要剃頭拍電影《十月圍城》，經理人霍汶希發現他頭上有黑痣，但他沒有理會，至3年後再剪短頭髮拍戲，霍汶希驚覺他的黑痣變大，他才決定去醫院做檢查，當時醫生向他表示電不走黑痣，及後發現是黑色素瘤，醫生直指是皮膚癌，要立即處理。

後來霆鋒入院做手術，將黑色組織全部割除，並縫了5針。霆鋒表示母親狄波拉有陪他入院，反而爸爸謝賢並不知情。霍汶希其後再為霆鋒報平安：「大家不用擔心！已證實是良性，總算及早發覺！有驚無險了！在這裏代霆鋒多謝各位關心他的朋友們！感恩！」但經此一役後，霆鋒工作仍十分搏命！

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孝順仔謝霆鋒｜自爆有風濕：醫生同我講35歲後要搵人扶

自小有哮喘的霆鋒當時還在節目上自爆有風濕：「我醫生同我講，我35歲後要搵人扶，因為我啲舊患、我全身骨頭或者關節，29歲開始風濕，起身要搵人幫手扶一扶，依家身體狀況，雖然哮喘有好轉，但其他體能已經超越咗45歲以上，關節有問題，因為斷、爛同撞得太多。」

幸好到了44歲，霆鋒依舊充滿活力開演唱會，因此有網民在社交平台搞笑發文表示：「謝霆鋒算唔算醫學奇蹟？29歲要人扶先起到身，依家44歲仲開到4場演唱會。」粉絲紛紛留言祝福霆鋒身體健康，盼望他不久後能再度開騷！

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