送院途中｜卓韻芝讚古天樂演活單親爸爸抉擇　難忘兒時同學移民：半班人走咗

卓韻芝執導港片《送院途中》，由古天樂、潘燦良和游學修三代救護員角度，為香港人作心靈療癒。

卓韻芝今次執導《送院途中》，坦言希望拍一個關於香港人的故事。她說：「曾經看見一輛救護車在路旁停下，車上的救護員打開一個涼掉的飯盒，趕忙地吃著。那天是節日，街上和救護車內，彷彿是兩個世界——是這個畫面令我不禁去想：這架車裏面到底有什麼故事？」

古天樂飾演的馬志業 ，人到中年的人生最大抉擇，究竟應否繼續自己最擅長的救護工作，還是與囡囡移民他鄉，開展人生新一頁？

▲ (彭大偉攝）

電影早在2016年已開始構思，有觀眾看完《送院途中》，便覺得編導如「洞察先機」，當時時已把「移民」放入故事。卓韻芝則指這個課題其實一早存在於香港人的生活中。「香港在80年代尾、90年代初已曾出現移民潮，我在小學時已有個很深刻回憶，我有一位很要好的同學，因為父母要移民，連再見也沒一聲便退學了，後來發現班上有過半的同學都不在！香港人是每隔一段時候，便會湧現移民潮，然後隔一陣子又再回流，歷史好像不斷循環，離開、回來，又離開，已如深入在香港人的血液中。」

戲中結尾用上葉蒨文的名曲《祝福》作點題，也是導演給這城市的祝福。「這首歌是我父母當年常常聽，它也是那年代的離別歌，原先劇本中沒有想到用這首歌來結尾，但跟剪接師看著拍攝下來的不同香港城市面貌，就覺得需要找一首歌曲來配襯，自己的靈魂也好像被敲醒了，思索我們這個年代的告別歌又會是哪一首呢？」答案，就需要由觀眾去想像了。

不同世代港人心聲

卓韻芝也藉著戲中3個人物，寫出一個不一樣的香港故事。「相對起描寫3個救護員面對甚麼工作挑戰的故事結構，我更想透過這3個不同年紀不同資歷的角色，道出這個城市中不同的人生價值觀，他們又是怎樣走到這一步呢？」

▲ 古天樂飾演單親父親角色

電影中一直按本子辦事的王維（游學修飾演），當遇上古天樂飾演的馬志業，衝著著他該用甚麼心態重新看待這份工作，當他遇到一個可以尊重的前輩，才發現人生可以有另一種選擇，生活意義才更有底氣。

而古天樂演的馬志業，其人生困局是到了某一個歲數，便要對某些事情作出抉擇，不論選擇走哪一邊也沒有對錯，但可能自此人生方向便不再一樣。「譬如他決定了要和女兒移民，那他最擅長的技能和一直建立的東西便可能要放下；如果留下來，又可以要跟從著別人隨波逐流，這就形式的內心衝突。」

至於即將退休的余濟龔（潘燦良飾）更為複雜，他駕駛救護車多年，已習慣跟它出生入死，到要退下來的時候，才驚覺一生人都是坐在車子上，那之後自己又應該如何走呢？

▲ 游學修飾演新秀救護員

釋放內心鬱結

《送院途中》像一齣療癒人心的作品，卓韻芝卻沒有刻意朝這個方向，或想作出甚麼說教，只是當刻覺得需要用電影去講這題題目。「就像戲中的救護員，他們經歷不同的考驗、創傷，最後還是繼續如常地上車出勤，這件事本身就很『香港人』，不論人生發生了有甚麼事情，明天起身都是吃個飯再度投入工作。」

她一直覺得香港人是不擅長表達內心感受。「我經常有個例子，就是在外國的酒吧，會見到外國人不斷地交談，像好多東西要發表，但香港人坐低，可能講下近況，埋怨一下工作，之後便沒有甚麼話題，或者覺得再要表達內心的感受，便好像詞窮了。這或許也跟我們的教育有關，自小父母便會講沒用的東西不要買，所有事要有其功能性，抒發內心未必是教育裡最重視的，至我們當了成年人，才慢慢學習面對自己的感受，那其實幾多人能懂得療癒呢？」

▲ 潘燦良飾演余濟龔，與曾經出生入死的救護車多年為伴。

卓韻芝指今次為編寫這個故事，亦跟不少救護員做資料搜集，當講到過往一些難忘的救傷經歷，如南丫島海難事故，他們內心都有很多難以言諭的感受，原來一直沒有講出來，至被她問及才能釋放，幾位男子更是淘哭起來，這讓她更確定香港人內心很多鬱結是不懂得解放出來。

如果電影作品有著療癒的功能，作為導演的她，喜歡去療癒別人還是被人療癒？阿芝坦言：「這要視乎自己那一刻是否能夠打開心門，如果你不想放開，那有幾多作品在你面前也是沒有用的。」她希望今次這齣執導作，能讓都亦人在有需要時可以作為心靈調劑。

對袁澧林改觀

《送院途中》除了3大男主角，還有由袁澧林（Angela）飾演戲中古天樂的小姨，角色性格比較率性，當時開拍時袁澧林入行不久，卓韻芝坦言最初對其現有點擔心，更試過想改寫角色人設來配合她。「可能Angela知道我擔心她應付不了角色，因而改了劇本，她對我說如果我決定要改也會接受，但請我相信她真的會努力嘗試，希望我能保留原本的角色設計。那一刻我是佷感動，因有演員想我去相信她，最後我維持原本的設計，在拍攝的頭幾日，Angela是仍有點緊張，但漸漸便演得很好了。」

▲ 袁澧林很感謝導演能對當時作為新人的她給予支持。

今次是卓韻芝第三次執導的長片，她指前兩部（《爆3俏嬌娃》及《失戀急讓》）都是別人邀請去拍，今次才是她主動想執導這個故事，至於未來會否有機會自導自演，她笑說：「本來我下一部電影是有這個想法，但當想到化好粧埋位，又要顧及鏡頭操作，實在有點累，都是暫時不用考慮了。」

髮型：Eagco Leung @tomo_fish

化粧：Soie Ip @soieip

場地：The AIR（The ONE）

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