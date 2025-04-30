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移民女星｜移英女藝人認與丈夫多爭執　分享夫妻25年相處之道：俾佢出去玩

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

移英女藝人認與丈夫多爭執，分享夫妻25年相處之道：俾佢出去玩。

【吳日言 / 移英生活 / 夫妻之道】現年42歲的歌手吳日言2016年與男友結婚，婚後育有3名子女，並於去年舉家移居英國生活。

日前吳日言母子三人生病發燒，而她更一度需要留院觀察；大病初癒後，她在周一（28日）她在IG分享全家福合照，坦言「大病一場讓我學懂更加珍惜眼前人」，分享夫妻25年來的相處之道。

吳日言入院｜移英吳日言肺部受感染留院　三母子齊發高燒：真係喊咗出嚟

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移民家庭｜和老公英國大街「鬧大交」對峙10分鐘

吳日言與老公拍拖至今已有25年，她近期看到有關婚姻報導的娛樂新聞，大多是悲劇，想起曾有朋友對她說：「兩公婆去外地生活，拗撬爆燈㗎，因為朝夕相對，你真係會見到對方嘅隱藏功能。」

她自揭與老公初到英國時，在市中心的街頭「鬧大交」，在大街上對峙十分鐘之久：「其實夫妻鬧交好正常，尤其係生咗細路之後，老公大多數都會呻以下幾樣：生仔之後，你完全變咗人！整日鬧我砌模型、儲波鞋、打波！而家對我冇以前咁溫柔喇！」

吳日言坦言，身為老婆也想像從前一樣，奈何歲月不留人：「想食就食、想買就買。做返當年屋企個小公主。只可惜當年嗰件小背心，我哋都已經着唔返啦！朋友群都進化成自己仔女同學嘅成長。每日掛喺嘴邊嘅係：快啲食！快啲做！快啲瞓！」

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移民女星｜分享夫妻相處之道：俾佢出去玩

最後，她還分享了和老公25年的相處之道，「俾佢出去玩！不過......我一定會黑面。最重要係，佢要識得返嚟氹返我。兩個人床頭打交，床尾又生多一件，鬧下鬧下咁就幾十年，祝各位家庭相親相愛。」

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