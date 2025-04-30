止咳飲食｜本港新冠確診創半年新高　醫生公開久咳戒口大全　戒1類食物促復原

【惹痰／痰多／咳嗽／新冠肺炎／感冒】近日有見本港新冠疫情再次活躍，確診數字飆升5倍之餘，更創下半年新高，絕對不能夠掉以輕心。上呼吸道感染最常見的症狀莫過於咳嗽和痰多，有醫生建議咳嗽戒口清單，當中有1類食物不建議多吃，否則容易惹痰加重咳嗽。

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止咳飲食｜解構嗜甜惹痰之謎

台灣胸腔內科醫生蘇一峰在其Facebook專頁發文，指門診不時有病人詢問關於久咳不癒的飲食宜忌，他綜合出4大建議：

甜食會讓痰增加，讓咳嗽好不了

水果太甜也常常有一樣的效果，有果汁特別嚴重

牛奶也常常會增加痰，視乎個人體質，加熱牛奶或者沖泡奶粉可以減少這個情形

急性感冒時，麻油料理與補藥可能讓發炎加重，咳嗽加重

嗜甜易惹痰？蘇一峰指出，的確臨床觀察上發現，有咳嗽症狀的病人在吃甜食後會加劇痰咳情況。然而甜食不僅是指零食、糖果或甜品，而是含大量果糖的水果或是喝果汁同樣會加劇痰咳。而另一樣會增加濃痰的食物是牛奶，不過蘇一峰亦解釋，牛奶惹痰之說視乎體質，加熱牛奶或者沖泡奶粉可以減少這個情形。

新冠再臨｜咳嗽戒口飲食清單

另一個民間偏方專治咳嗽化痰，就是感冒時可以吃熱呼呼麻油料理，聲稱熱湯能夠緩解感冒不適。蘇一峰指出，事實上這類湯品可能會導致身體上火，加重體內發炎和咳嗽的情況。故此，他以自己經驗之談，列出以下17種咳嗽飲食宜忌，當中有6種屬於性質較為平和的食物，可以放心食用；有1種絕對不建議食用，恐防會導致氣管收縮和發炎，繼而加劇病情。

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止咳飲食｜8類食物久咳者忌食

忌生冷、煎炸、油膩、辛辣，高糖份、牛奶、芝士、濃湯等食物：

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針對3種常見痰咳類型，包括寒咳、熱咳、燥咳，她建議多食以下 6種食材止咳 ：

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寒咳：陳皮、薑

熱咳：桑葉、白蘿蔔

燥咳：雪梨、杏仁

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