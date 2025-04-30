財政預算案2025｜立法會三讀通過財政預算案 陳茂波：「香港從來都唔係同人鬥平，係鬥好」

立法會大會今日（30日）以不記名方式投票三讀通過《2025年撥款條例草案》。財政司司長陳茂波回應調升機場離境稅時強調，固然要考慮成本效益，但「香港從來都唔係同人鬥平，係同人鬥好，包括我們的服務、體驗、方便、接駁。」這個概念適用於各行各業。

陳茂波會上發言時表示，上個財政年度綜合帳目的赤字大概是803億元，較修訂預算的872億元低，主要是來自股票印花稅收入增加和部門的開支較預期少。此外，根據最新公佈的政府中期財政預測，未來5年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在今個財政年度大致平衡，下一年起恢復盈餘；非經營帳目赤字由明年起開始逐步下降。他表示，在計入發債所得之後，政府綜合賬目將由2028-2029年起恢復盈餘，財政儲備維持在相當於8個月的政府開支，有信心和決心維持公共財政穩健，讓香港持續穩步向前發展。

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他又回應數個較受關注的建議。飛機乘客離境稅方面，陳茂波表示，輕微價差不會影響香港機場競爭力，至於不少人建議將放寬豁免轉機乘客交付離境稅的範圍，增加至由陸路及海陸口岸來到香港轉機的人士，將與機管局商討有關安排，敲定細節後會將附屬法例提交立法會，爭取盡早推行。

私家車離境費 陳：慎重考慮後再做決定

向陸路邊境管制站離境的私家車征收邊境建設費方面，他指政府重視需要在兩地頻繁通勤人士的意見，將在慎重考慮後再做決定。

削公務員編制是第一步 會再探索其他方法節流

談及社福開支及公務員編制的縮減，陳茂波指政府已在力所能及的範圍內投放必要的社福資源顧及弱勢群體，又強調「一刀切」刪去所有空缺的公務員職位並不明智。他說，會繼續努力，削減公務員編制只是第一步，接下來會探索其他可能性和方法節流。

至於取消2500元學生津貼，陳茂波會後表示，該計劃不需要資產審查，教育局亦曾指有限資源用在有需要地方，現時有需要的學生可以通過其他計劃申請津貼，據悉已有三成學生得到資助。

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