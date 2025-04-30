削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位　保安局佔三分一 4政策局未減反增

港府分階段削1萬個公務員職位，預計至明年3月底，編制將較2022/23年度，累計減少約3000個職位。其中，保安局及其轄下部門總編制縮減972個；而發展局、環境局及醫衛局均減少超過300個職位。另外，有4個政策局編制未減反增。

新民黨立法會議員黎棟國就縮減公務員編制提出書面質詢，詢問各政策局及其轄下部門總編制的變化。當局答覆，現屆政府自2022年7月成立，若與2022/23年度比較，公務員編制在明年3月31日將減少2930個職位，其中保安局及其轄下部門總編制需縮減職位最多，達972個；其次為發展局，將縮減452個職位；環境及生態局與醫務衛生局分別減少357、337個職位；而運輸及物流局、房屋局、財經事務及庫務局、教育局編制均減超過100個。

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削公務員編制｜將以政策局為單位 轄下部門不需劃一

不過，亦有4個政策局將較成立之初增加人手，其中創新科技及工業局及其轄下部門總編制增加92人，公務員事務局增加24人，民政及青年事務局增加4人，政制局多2人。

當局稱，政府削減編制時將以政策局為單位 ，政策局及其轄下部門的削減幅度不需劃一，政策局可因應局方及轄下部門在檢視整體服務需求、運作需要、職位空缺情況等因素後，決定所刪減的公務員職位和職級的組合。

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