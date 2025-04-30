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審計報告｜評審局年報近5年漏報14宗懷疑假學歷個案　有個案拖達172日才報警

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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香港學術及職業資歷評審局年報所載懷疑虛假學歷個案數目涉及「報細數」。

審計報告發現，香港學術及職業資歷評審局年報所載懷疑虛假學歷個案數目涉及「報細數」，在過去5個年度，有14宗懷疑虛假學歷個案未有在年報中披露，最嚴重一年更少報一半個案。評審局解釋，出現偏差是由電腦系統的資料檢索出現錯誤所致。

審計署檢視評審局在2019/20至2023/24年度向警方舉報懷疑虛假學歷的記錄，上述5個年度共向警方舉報113宗懷疑虛假學歷個案，各年度分別涉及16、25、18、22及32宗。

惟署方發現，評審局年報所載的懷疑虛假學歷個案數目不準確，其中3個年度均涉及報細數，在2019/20年度情況最嚴重，年報只載列8宗個案，較向警方舉報的16宗少報50%，其餘兩個年度，包括2020/21及2021/22年度，則分別涉及漏報4%（1宗）及28%（5宗）個案。

學術及職業資歷評審局。（資料圖片）

審計報告｜個案最長拖達172日才報警

審計報告也發現，評審局2023/24年度向警方舉報32宗懷疑虛假學歷個案，有關個案在收到表面證據並完成澄清後，平均相隔73天才向警方舉報，實際相隔介乎0至172天不等，其中10宗、即逾3成個案相隔超過100天才報警。

另外，審計署亦指出，評審局需就涉及維護國家安全的事宜加強指導和管理，指局方截至去年底，除1份在去年6月與服務提供者簽訂的有關提供大廈管理和保安服務的合約外，其他與外界各方簽訂的協議或合約，均沒有涉及維護國家安全的特定條款。

審計署建議當局，採取措施確保在指定時間內發出評審報告、學歷評估在目標處理時間內完成、專家表現的評核妥為完成和記錄在案，亦要確保及時向香港警務處舉報懷疑虛假學歷個案，同時密切監察成員的評審局大會／委員會會議出席率，並採取有效措施，鼓勵出席率偏低的成員盡量出席會議等。

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