教評專欄丨基灣小學（愛蝶灣） 將電影融入生命教育課　讓學生從光影故事反思人生

【中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）/電影/生命教育】當《貓貓的奇幻漂流》的片尾曲在影院緩緩響起，家長與教師們臉上浮現出會心的微笑。2025年4月11日學校場包下兩間影廳的特別放映會，不僅是一場奧斯卡獲獎動畫的欣賞，更是一堂生動的生命教育課。

自2018年起，基灣小學（愛蝶灣）便將電影教育系統化地融入生命成長課程，老師會按照學生成長需要，各年級選取一些合適的電影片段進行課堂討論。另外，學校也舉行全校的電影教育活動，通過銀幕上的光影故事，為學生、家長與教師開啟了一扇探索生命意義的視窗。

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電影作為情境教學的載體，具有獨特的感染力。在《貓貓的奇幻漂流》中，當家貓在汪洋中掙扎求生時，觀眾自然而然地代入角色，體驗恐懼、孤獨與勇氣的交織。學校精心設計的「提問四層次」引導法——從理解情節到聯繫生活，從情感共鳴到生命啟發——將觀影體驗轉化為深刻的心靈對話。

▲ 基灣小學（愛蝶灣）將電影教育系統化地融入生命成長課程，定期舉行老師、家長及學生的電影教育活動。（作者提供）

李慕蓮牧師則強調：「正如電影中性格迥異的動物角色，每個孩子與父母都是獨特的個體，成長的過程就是人與人之間相互理解、包容與學習的歷程。」蔡康怡牧師在映後分享中指出：「電影中的奇幻旅程，實則是每個人生命的隱喻——我們都在尋找歸屬與意義。當我們與孩子們看電影，宜抱持同行及開放聆聽的心。」謝寶恩副校長分享道：「當孩子們問我『如果我是那隻貓會怎麼辦』時，我們展開了關於面對困境的真誠討論，這正是親子間最珍貴的品德教育時刻。」

基灣小學（愛蝶灣）的電影教育由生命教育組及宗教組共同推動，其特色在於多元持份者的深度參與。例如2022年12月與《一路瞳行》導演的映後對談、2024年1月與明光社合辦的《年少日記》電影交流會，到今年2025年2月參與香港教育大學宗教教育與心靈教育中心舉辦《看我今天怎麼說》電影播放及映後座談會，學校積極搭建跨越年齡、身份與能力的對話平臺。每一場放映會，都不只是「看電影」，而是讓教師、學生、家長、校董，甚至社區夥伴，跨越年齡與身份，真誠地分享生命中的感動與思考。

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黃靜雯校長在電影分享會致辭中表示：「生命教育已不再局限於課本與黑板，而是通過光影的魔力，讓每位參與者都能在他人的故事中，照見自己的人生可能。課本上的道理，或許會隨時間淡忘，但光影中的故事，配合反思及討論，能更深烙印在心底。」當教育工作者與家長並肩坐在影院中，他們正在共同譜寫最動人的教育篇章——一個關於如何陪伴年輕生命勇敢漂流、溫暖靠岸的故事。

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