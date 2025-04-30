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網紅訪港｜警方曾主動聯絡Speed團隊　羅淑佩：今年首季已邀650網紅及媒體等訪港

港聞

發布時間： 1 小時前

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年首季已邀650網紅及媒體訪港。（資料圖片）

【 IShowSpeed / Speed / KOL 】美國網紅IShowSpeed早前訪港，引來大批本地與海外支持者追隨，在多區造成混亂及破壞港鐵閘機，有立法會議員提出書面質詢，關注日後類似活動的維持秩序方案。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（30日）表示，警方曾於上述活動期間主動聯絡Speed的團隊，日後也會密切留意活動情況及作出適時評估。

羅淑佩回應議員書面質詢表示，旅發局一直透過邀請來自世界各地的關鍵意見領袖（KOL）、網絡紅人、媒體及業界夥伴，親臨香港體驗其多元魅力，從而宣傳香港旅遊。警方一直留意有關活動及不斷進行形勢評估，並主動與Speed團隊聯絡，表示日後如有類似活動，警方會繼續密切留意活動情况，以及靈活調配警力處理突發情况。

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羅淑佩提到，旅發局在2024年主動邀請逾2,600名KOL、網紅、媒體等訪港，包括涉汲主動邀請超過620名來自本地、內地及海外不同客源市場的KOL來港親身體驗

羅續指，旅發局今年繼續主動出擊，首季已邀請逾650名KOL、網紅、媒體及業界夥伴訪港。在「香港盛匯超級三月」期間，旅發局邀請近100名不同國家和地區的KOL及名人合作，覆蓋逾5000萬粉絲，當中包括參演Netflix大熱劇集《魷魚遊戲2》的韓國演員魏化儁、世界排名第一的桌球好手卓林普、內地男歌手張遠、新晉火紅泰國男星Boss及Noeul、英國欖球名宿Ryan Wilson、印尼畫家Eva Alicia等。

羅淑佩表示，如有KOL有意訪港及協助宣傳香港旅遊，旅發局在考慮各項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、專業權威、形象，以及與目標市場及行銷目標是否配合等後，亦樂意提供適切的協助，冀能藉此宣傳香港。

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