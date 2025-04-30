啟德體育園︱利物浦、阿仙奴等4隊訪港　5月2日起優先購票

英超阿仙奴、利物浦、熱刺及意甲AC米蘭暑假來港，「香港足球盛會2025」兩場比賽的首批門票將於5月2日發售。

兩場比賽分別是7月26日應屆英超冠軍利物浦對意甲AC米蘭的「渣打盃」，以及7月31日首次海外舉行的阿仙奴對熱刺「北倫敦打吡」。

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門票分階段開放發售，今日起可在trip.com及Ctrip預訂門票、交通及住宿套票。

4間球會的官方球迷會會員，可在5月2日早上10時透過Cityline購買各自球迷區的門票。同日中午12時起，渣打銀行香港信用卡持有人可優先購買利物浦對AC米蘭的門票。

之後到5月7日中午12時起，友邦香港及澳門「AIA Vitality 健康程式」白金級及金級會員可購買阿仙奴對熱刺的門票。

到了5月9日中午12時至下午5時59分，所有在5月5日上午9時前於於主辦方TEG Sport網站登記之人士，可優先購買限量門票，每筆交易最多可購買4張。

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然後到5月12日上午10時起，餘下門票會在Cityline公開發售，同樣每次最多可買4張。購買輪椅位置的人士，亦可在同一時間起致電Cityline熱線21115333購買。

兩場賽事將於當日晚上7時半開賽，票價由399元至2,499元，每筆交易均需支付Cityline行政手續費。

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