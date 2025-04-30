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視帝陳山聰｜陳山聰開騷與5歲愛子合唱　強調非鋪路捧兒子入行：純粹想紀念

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

陳山聰開騷與5歲愛子合唱，強調非鋪路捧兒子入行：純粹想紀念。

【陳山聰 / 視帝 / 星二代】以歌手身份出道、曾參演《同盟》、《金宵大廈2》等多部熱播劇集、現年48歲的視帝陳山聰，如今影視歌三棲發展，始終保持「享受當下」的態度。

近年山聰更重拾音樂初心，繼去年廣州站大獲成功後，日前（26日）將《陳山聰「初心」巡迴音樂會》帶到佛山順德，並迎來演藝生涯最珍貴的合作夥伴——5歲愛子陳霆軒（Jaco）驚喜登台，創造了父子的經典瞬間，更將音樂會推至高潮。

餅印父子丨3歲半Jaco校運會拎金牌仔　陳山聰讚囝囝：動靜皆宜似足我呀

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視帝陳山聰｜演唱會開騷與5歲愛子合唱

音樂會高潮由Jaco與父親合唱《心淡》的攜手打造的驚喜環節，鏡頭捕捉到年紀小小的Jaco全程不怯場畫面，不僅精準掌握旋律節奏，更以天真爛漫的舞台魅力征服觀眾。

山聰在IG動情寫道：「完成與『大佬』（Jaco暱稱）同台的夢想，這絕對是值得永生銘記的夜晚！」網民驚嘆留言：「Jaco簡直是表演天才！」「未來星二代接班人非他莫屬」。  

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視帝陳山聰｜回應帶愛子登台：純粹想紀念

網民一致看好Jaco，但山聰強調帶Jaco登台只為創造父子專屬回憶，說：「純粹自己想同佢紀念一下，呢個歲數好難得，我又有一個咁嘅音樂會，都唔知仲會唔會有機會。」

山聰又大爆Rehearsal時，Jaco一直不肯唱，但一見到有人有掌聲，一上台呢就「上咗身」一樣，推到全晚高潮。另外音樂會上，山聰特別邀請好友姚子羚擔任嘉賓，兩人重現《同盟》默契互動。

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