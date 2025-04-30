審計報告｜強制驗窗計劃存在漏洞　31幢高風險樓宇未被揀選

審計署今日（30日）發表《審計報告》指，屋宇署應完善強制驗窗計劃，避免剔除高風險樓宇，而樓齡30年或以上但風險較高的樓宇，若沒有被揀選強制驗窗，也應記錄理據並告知選取樓宇委員會。

強制驗樓計劃的揀選機制分為兩項，揀選機制A只涉及樓齡達30年或以上的私人樓宇。而揀選機制B，則是前一年曾有墮窗事故記錄、整體窗戶欠妥或失修的樓宇。

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審計報告｜前一年曾有墮窗意外 31幢樓無被揀選

審計署發現揀選機制B的年度目標樓宇揀選工作，在2023年和2024年分別有11幢和20幢在前一年曾有墮窗事故記錄，卻沒有被揀選。上述31幢樓宇在超過5年前曾被送達強制驗窗計劃法定通知，因此，根據屋宇署指引，有關樓宇不應在揀選時被剔除。

屋宇署雖解釋，上述樓宇在納入提名名單B前，會先考慮若干額外因素，但審計署留意到屋宇署沒有將額外因素納入指引內，亦沒有把該等額外因素告知選取樓宇委員會。

審計報告｜未揀選樓宇 應向委員會提供理據

審計署認為，屋宇署應將所有揀選因素納入指引，將所有揀選機制B的考慮因素告知選取樓宇委員會，以及將曾有墮窗紀錄但無被揀選的樓宇，記錄有關理據並通知選取樓宇委員會。

審計署審查了2024年按照揀選機制A進行的年度目標樓宇揀選工作，留意到有372幢樓宇在超過5年前或10年前曾被要求強制窗或強制驗樓，而在揀選時被剔除，但評分(介乎30至75分不等)較提名名單A所載483幢樓宇(評分介乎25至65分不等)當中的部分樓宇為高，即風險較高。

審計署建議，按照揀選機制A獲較高評分但沒有被揀選的樓宇，應記錄有關理據並告知選取樓宇委員會，以供考慮和審批。

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審計報告｜26647份強制驗窗通知未獲遵從 最長逾時11.6年

審計署亦發現，截至2024年12月31日，有26,647份強制驗窗通知未獲遵從，當中有11,410份 (43%)更逾時3年至11.6年，平均超時6.5年。

屋宇署應在遵辦限期起1個月內發出警告信，若仍然不遵辦而沒有合理辯解，則應發出定額罰款通知書。然而，審計署發現沒有就其中4,975份（19%）逾時業主發出警告信，當中有2,565份（52%）在限期後超過1個月仍未發出警告信，最長逾時達5.7年。而發出的21,672份警告信之中，有19,313封（89%）亦在遵辦期限後超過1個月才發出，最長逾時達9.9年。

審計報告｜警告信最遲9.9年後發出 未繳罰款無交法庭

而在定額罰款通知書方面，審計署指，屋宇署發出了21,672份警告信，18,352份（85%）沒有發出定額罰款通知書，而這些個案之中，15,913份（87%）已經超過遵辦限期逾1年。

截至去年年底，屋宇署已就其中3,320份法定通知向所涉的業主發出4,208張定額罰款通知書，當中2,899份法定通知的相關定額罰款通知書是由法定通知的遵辦限期起計逾1年才發出。

再者，在沒有爭議下，現時規定21日內未繳付1,500元定額罰款，就可向裁判官提出申請命令，並要求該業主支付多300元訟費。但審計署發現在4,208張定額罰款通知書之中，有2,045張（49%）未繳付，而屋宇署並無轉介法庭跟進。

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審計報告｜14宗墮窗「無法找出事故單位」

報告中指，在屋宇署於2017年1月至2024年12月期間錄得的445宗樓宇墮窗事故中，有131宗事前曾發出強制驗窗計劃法定通知，當中25宗逾時未遵辦。計署審查其餘106宗墮窗個案，其中14宗個案屋宇署「無法找出發生墮窗事故的確實單位」，所以不確定事發時是否已遵辦強制驗窗。其餘92宗個案有4宗須全面調查，餘下88宗個案，屋宇署沒有備存有關合資格人士所採取的跟進行動，和沒有作出全面調查的理據的記錄。

審計署建議，應該採取採取的跟進行動及備存完整記錄，並要在切實可行的情況下，確定墮窗事故的詳情。

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