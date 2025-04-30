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劫後重生丨為救人遭剷雪車輾壓　「鷹眼」逾30處骨折左眼爆出重創2年後近況曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【鷹眼/Jeremy Renner/瀕死/骨折】現年54歲、在「復仇者聯盟」中飾演「鷹眼」（Hawkeye）的荷李活影星謝洛美維納（Jeremy Renner）於2023年曾為救親人，意外被巨型鏟雪車輾過，致全身逾30處骨折左眼爆出，一度命危。2年過去，劫後重生的他近日便推出回憶錄《My Next Breath》講述當時瀕死經歷，並曝光近況。

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綜合外媒報道，謝洛美維納於書中詳細講述2023年元旦遇險的一幕。事發當日他為救27歲的姪子，不幸意外被巨型鏟雪車輾過，他於書中寫道:

6個輪、76塊鋼刀片、14,000磅的機器，全部都壓在一個人身上。

謝洛美維納指當下不但聽到骨頭斷裂的聲音，他甚至可以用右眼看到左眼「從頭顱中爆出來」。他更形容當下有一種前所未有的死亡感覺:

我彷彿看到了我的整個人生....也許只有10秒，也許是5分鐘。我知道我死了……當救護人員到達時，他們記錄我的心跳降到18，而每分鐘 18 下的心跳，基本上就是死亡。

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謝洛美維納其後送被院搶救，證實全身逾30處骨折，包括 14條肋骨斷裂、一脊椎骨折、一脛骨斷裂、鎖骨斷裂脫臼、頭部嚴重受傷、肺部、肝臟亦有傷口。經過數次手術而活過來的謝洛美維納坦言全身的劇痛令他苦不堪言，因此當時在手機上給家人寫下的第一條訊息，就是懇求他們結束自己的生命：

如果我到了需要依靠機器或強效止痛藥才能活下去，我選擇不繼續過一個虛假的人生，我已經活夠我想要的一生了。

慶幸，憑著謝洛美維納的努力及醫護團隊的細心照顧，謝洛美維納的傷勢已急速好轉，經過1年努力的復健，他現在已經大致恢復身體原本的機能。而經歷過此巨劫，謝洛美維納更珍惜現在的每一天。

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