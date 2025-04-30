謝霆鋒歌曲｜謝霆鋒演唱會餘溫延續　Apple Music香港百大榜頭15位佔9首

【謝霆鋒 / 演唱會 / Apple Music】睽違25年，謝霆鋒早前於啟德主場館展開一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》，成為首位於場地舉行演唱會的歌手。演唱會門票一票難求，每晚入場觀眾更達4.3萬人，認真厲害。

雖然相隔25年再開騷，但演唱會上每當歌曲前奏響起時，歌迷都耳熟能詳，更跟着一起大合唱，氣氛high爆。

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演唱會於上周日（27日）圓滿結束，不過「鋒」潮持續發酵，霆鋒經典金曲強勢回歸，於Apple Music香港百大排行榜頭十五位中，霸氣佔據九個席位，包括《玉蝴蝶》、《無聲仿有聲》、《非走不可》、《愛後餘生》、《潛龍勿用》等神曲，由抒情到搖滾，首首都能勾起集體回憶，看來四場演唱會未夠喉，歌迷繼續回憶「鋒味」要「補課」聽番。

▲ 延續演唱會餘溫，謝霆鋒歌曲於Apple Music 香港百大榜頭15位中，佔據了九首歌曲。

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