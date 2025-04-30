粉底液推薦2025︱《LDK》18款高遮瑕粉底推薦　A級最平$89媲美專櫃妝效 自然不厚粉持妝一整天

【粉底液推介／遮瑕／裸妝／氣墊粉底／霧面粉底】夏天想要高遮瑕底妝又怕厚粉易甩妝？日本家品雜誌《LDK the Beauty》為大家找到18款能夠自然遮蓋瑕疵和毛孔的粉底液，打造磨皮般美觀且持久的裸膚感妝效，當中有百元平價款可媲美專櫃級粉底功效，CP值極高。

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《LDK》指出，皮膚會隨著年齡增長出現更多瑕疵，因此少不免需要能隱藏毛孔、血絲等的高遮蓋力粉底。不過，傳統的高遮瑕粉底液往往會有厚重粉感，甚至讓臉上瑕疵更加明顯、看起來更顯老。

近年，市面上有越來越多以「高遮瑕力、裸膚感」為賣點的最新底妝產品，宣稱其具有自然的妝效同時能完美掩蓋瑕疵。為了印證這些產品是否真的有效，《LDK》針對平價美妝品牌和專櫃品牌的熱門底妝產品進行了比較，並推薦排名。

如何選擇適合的粉底？

1. 不同年齡段的皮膚需求

40至50歲以上人士：通常擔心皺紋、乾燥等皮膚衰老問題。推薦使用具有緊緻效果、使皮膚看起來豐潤的粉底。皮膚乾燥可留意產品是否含透明質酸等保濕成分，盡量選擇保濕性強、能防止乾燥甩皮的產品。另外，也可考慮使用含有美容護膚成分的BB霜或CC霜；亦要留意產品的SPF和PA值，保護皮膚免受紫外線(UV)傷害，避免皮膚加速衰老。

30歲左右：各種皮膚問題陸續出現。皮膚乾燥者要選具有保濕功效、能鎖住水分的產品。如果擔心油光或脫妝，建議尋找遮蓋力強同時貼合肌膚的產品。有黑眼圈和暗沉問題，建議可先用妝前底霜提亮整個臉部，然後用遮瑕膏遮蓋特定區域，然後塗上一層薄薄的粉底；這樣可以使妝容避免厚重感、防止顯老。

20歲左右青少年：建議質地輕薄、妝效自然的粉底液，讓臉部看起來自然膨亮，更顯年輕。但如果臉部油脂分泌旺盛，可以嘗試使用控油效果產品；如果想遮蓋雀斑、痘印等，則嘗試使用遮蓋力強的產品。

2. 喜歡的妝效

氣墊粉底：光澤感較强，顯年輕。

高遮瑕粉底：霧面妝效，打造成熟風格。

半霧面粉底：光澤度適中，適合不想要油光滿面但想臉部有自然光澤的人。

3. 膚質及個人色彩

乾肌適合含有保濕成分的粉底液；油肌適合可吸收皮脂或含油量較低的粉底液；混合性肌膚建議使用多種粉底針對臉部不同區域的需求；敏感肌最好選擇帶有通過過敏測試 / 不致粉刺測試 / 不含紫外線吸收劑 / 不含酒精香料等標籤的產品。

另外，在選擇粉底時，可以試著將它塗抹在臉部、下顎線和頸部，選擇最接近自己膚色的粉底液，可以避免上色不均勻的問題。

18款高遮瑕粉底推薦排名

（評分由低至高）

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第18名：SNIDEL BEAUTY 亮白精華粉底液 / 01 SPF30 PA+++

第17名：ALBION STUDIO Glaze Dew Foundation / 050 SPF28 PA+++

第16名：HAKU藥用美白精華粉底液 / 自然色 SPF30 PA+++

第15名：BCL Kansosan Skincare Moisture Balm Foundation / 02

第14名：bareMinerals Original Pure Serum Liquid Foundation / Light Neutral 2 SPF20 PA++

第13名：illuN 光彩氣墊粉底液 / 23 SPF50 PA+++

第12名：RMK Cream Foundation Aquatic Glow / 102 SPF18 PA++

第11名：植村秀 shu uemura 無限修護亮澤精華粉底液 / 574

第10名：完美日記 PERFECT DIARY 柔潤精華霜粉底液 / B02

第9名：Primavista Stay Glow Liquid / Ocher 05 SPF22 PA+++

第8名：upink Cover & Glow Cushion / 02 SPF40 PA+++

第7名：ORBIS U Color Skincare Mask Foundation / N02 SPF20 PA++

第6名：IPSA 粉底霜 e / 101 SPF15 PA++

第5名：est 完美遮瑕粉底霜 / OC201 SPF35 PA+++

第4名：資生堂 SHISEIDO Synchro Skin Self-Refreshing Foundation / 220 SPF35 PA++++

第3名：SANA 毛孔職人 Keana Pate the PORELSS 氣墊粉底液 / 02 自然米色 SPF50+ PA++++

第2名：MAQuillAGE Dramatic Essence Cushion Glow / Medium Ocher SPF50+ PA++++

第1名：黛珂 DECORTÉ Zen Wear Glow / N31 SPF20 PA++

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