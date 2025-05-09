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口腔健康｜醫生教用1類油漱口　低成本改善口臭敏感牙齒兼排毒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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醫生教用1類油漱口，低成本改善口臭及敏感牙齒。

【牙周病／牙齦炎／排毒／蛀牙／口臭】用油漱口有助改善口腔健康？台灣家醫科醫生李思賢引用外國研究，指出一種用油漱口的自然療法，可有助從多方面改善口腔健康、甚至可有助毒素、改善全身健康，是一種低成本、幾乎沒有副作用的口腔衛生療法。

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台灣家醫科醫生李思賢日前Facebook「思思醫師，陪你健康的好朋友」分享相關資訊，指其源自印度阿育吠陀醫學的「油漱法」（Oil Pulling），以椰子油每日漱口10至20分鐘，可有效抑制口腔壞菌、減少牙菌斑與牙齦發炎，成本低廉且幾乎無副作用，成為近年自然療法熱門選擇。但專家強調，此法僅為輔助，無法取代刷牙與牙線清潔。

口腔健康｜油漱法3大步驟

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  • 油漱法最好時機：早晨空腹、刷牙前進行。
  • 用量：取10-15mL椰子油含入口中，輕漱10-20分鐘後吐至垃圾桶，避免阻塞水管堵塞。
  • 油漱法後續：正常刷牙、使用牙線。

李醫生解釋指，油的質地可可吸附口腔脂溶性代謝廢物，減少毒素累積，再透過口腔中與唾液混合、乳化，過程中可幫助帶走口腔裡的細菌、代謝廢物，甚至可能減少口腔毒素負荷；除此之外，口腔其實有自己的菌叢平衡（oral microbiome），如果壞菌太多，容易患上牙周病、蛀牙、口臭等問題，有研究指椰子油裡的月桂酸，能抑制像Streptococcus mutans這類的壞菌，有助調節口腔微生態，改善蛀牙、牙菌斑、發炎反應等問題。

口腔健康｜油漱法3大好處

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  • 減少毒素累積：油的質地可可吸附口腔脂溶性代謝廢物。
  • 減少口腔毒素負荷：油透過口腔中與唾液混合、乳化，可幫助帶走口腔裡的細菌、代謝廢物，減少口腔毒素負荷。
  • 有助口腔菌叢平衡：有研究指椰子油裡的月桂酸，能抑制像Streptococcus mutans這類的壞菌，有助調節口腔微生態、改善口腔問題。

口腔健康｜大批學者及研究支持 醫生：成本低、安全性高

李思賢引用2015年《Nigerian Medical Journal》研究指出，實驗中60名牙齦炎患者每日油漱1週後，牙菌斑與發炎指數顯著下降；2020年Heliyon一篇系統性回顧，分析了12項研究，結論椰子油漱口可在一定程度上減少牙菌斑及改善牙齦發炎狀況，惟研究整體規模小、方法異質性高，仍需更嚴謹實驗驗證。

不過這種油漱法不乏國外權威醫師或專家的推廣，李醫生引用以下3大權威學者論點支持觀點：

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  • 著名營養學家Bruce Fife：是油漱法最知名的推廣者之一，主張油漱法不僅能改善口腔健康，還能通過清除毒素幫助全身健康，例如緩解頭痛、改善皮膚狀況等。
  • 美國自然療法醫師Joseph Mercola：認為油漱法是一種簡單、低成本的方式來減少口腔細菌並支持牙齦健康，支持大眾以椰子油作為改善口腔健康的自然方法。
  • 美國Cleveland Clinic預防醫學專家Sandra Darling：曾於研究中指出，油漱法可有助於抑制牙菌斑形成，特別使用椰子油效果更好，強調雖然這不可作為刷牙和牙線的替代品，但有一定輔助作用。

李醫生強調指，油漱法成本低、安全性高，但只是輔助，不可取代刷牙，因此仍需要牙刷及使用牙線，此外漱口時亦要注意不要過分太用力，避免下巴痠痛，同時亦不要將油吐到水槽中，恐會導致水管堵塞。

資料來源：Nigerian Medical JournalFacebook@思思醫師，陪你健康的好朋友

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