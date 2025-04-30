星二代尖子︱傳Lucas考入劍橋物理系　霆鋒柏芝重視兩子教育安排讀星二代熱門學校

【謝霆鋒/謝霆鋒仔仔/謝霆鋒兒子/張柏芝】謝霆鋒個唱圓滿結束，霆鋒兩位兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）驚喜現身支持爸爸，兄弟遺傳了父母的高顏值，而且面對傳媒大方得體，保持微笑任影，除了家教好之外，兩兄弟學業都很出色，網上瘋傳年僅17歲的Lucas考入劍橋大學物理系，不過消息未經柏芝證實。兩兄弟曾就讀星二代熱門國際學校，該校就曾培養毛舜筠女兒升讀UBC。

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網上瘋傳Lucas考入劍橋大學物理系，消息引發了熱議，但張栢芝未有證實。據網上流傳兩兄弟年紀小小已經對科學物理充滿興趣，Lucas還原謝霆鋒10年前設計的機械臂模型，現已被香港科技館收錄。二子謝振南也不甘示弱，用礦泉水瓶製作智能投餵器，在日內瓦發明展上獲特別創意獎。

謝霆鋒兒子︱傳Lucas三年時間完成了五年的課程

雖然消息未經證實，但可以證實一點，霆鋒柏芝曾安排兩個兒子在位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）就讀。ICS亦是很多星二代父母選擇的國際學校，如毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬和張晉的兩名女兒張楚兒和張信兒都在這所學校就讀。

哥哥Lucas在年僅15歲用三年時間完成了五年的課程；弟弟Quintus亦是在學校嶄露頭角，取得全A的優異成績。

霆鋒柏芝在2011年離婚，兩個兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）由柏芝主力照顧。兩人因為兒子學業問題曾在2015年發出聲明，當時有周刊以「終於有學校收 張栢芝母子返港長住」為題，觸動到霆鋒和柏芝神經，二人決定發出聯合聲明，由兩人的經理人各自在微博公布。

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謝霆鋒兒子︱霆鋒柏芝曾發聲明強調兩子成績彪炳

在聲明中，兩人表示栢芝數年前已為申請入讀International Christian School(ICS)，只是學校一直未有空缺，今年終於成功考入該校，並強調兩子成績彪炳。並指無論在居住、教育、旅遊等事情上，兩人均有共識，而柏芝和兒子們搬回香港居住後將有更多時間和祖父母、外公外婆相處。

星二代名校︱基督教國際學校

位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）創辦於1992年，翌年開辦小學部，由最初僅56名學生，擴展至現在過千人就讀。ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，故校風重品德及心靈發展，師生亦有愛心，故相當受基督教家庭歡迎，連圈中有基督教信仰的藝人也慕名而至，包括毛舜筠及蔡少芬。

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星二代名校︱毛舜筠大女區令山升讀UBC

毛舜筠育有兩名女兒區令山及區亦山，曾安排女兒入讀ICS，大女區令山中學畢業後到加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）升學，並在當地繼續進修教育課程。毛姐的好友蔡少芬在她推介下，亦決定讓兩名女兒張楚兒和張信兒入讀ICS。

蔡少芬曾擔心國際學校太自由，但ICS的道德觀和價值觀與自己一樣，便讓女兒面試看看。面試當日由爸爸張晉陪同，過程中家長與學生被帶到不同課室面試，張晉分享過家長問題有為何選這間學校、對子女有甚麼期望、如學生和老師之間有不適如何處理等。面試後數天，女兒便獲得取錄通知。

而另一星媽姚嘉妮，一對仔女都入讀ICS。姚嘉妮是美國國際學校的校友，熟悉美式教育，安排子女入讀提供美式課程的ICS，也適合不過。另外洪天明與周家蔚的兒子洪大仁及前財政司司長梁錦松與跳水皇后伏明霞的大女司渝均、羅霖大仔Nathan曾就讀ICS。

星二代名校︱基督教國際學校學費

據ICS校網，該校2025-2026全年學費幼稚園每年$91,000;小學(Pre-Grade 1 to 5) $148,400;中學(Grade 6 to 8）$196,600；高中(Grade 9 to12）$201,500，分10期繳交。

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