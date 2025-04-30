  • 27°C
香港時間：2025430日 (三) 18:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

綠在區區｜「回收便利點」已開放予私營機構投標　將逐步轉型為自助回收設施

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

回收便利點是設於貼近單棟樓群或公共屋邨的回收點。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今（30日）回覆議員書面質詢時指，環保署正檢視「綠在區區」的招標安排和要求，例如在今年年初就營運12個「回收便利點」的後續合約招標時已引入不同類型的營運者，包括私營機構，透過加強競爭，以期降低成本。

署方亦會將部分「回收便利點」遷移至合適的政府設施，以及更多利用智能回收設備，將「回收便利點」逐步轉型為自助回收設施，以降低租金開支和營運成本。

謝展寰又解釋，綠在區區2025至26年度的營運開支預算達5.07億，較2023至24年度增61.98%，是由於設於公共屋邨的50個「回收便利點」主要於去年上半年陸續投入服務，所以未有反映在2023至24年度的開支內，加上其後増加了470多個「回收流動點」，故2025至26年度的預算營運開支有一定程度的增幅，又強調「綠在區區」的回收量一直持續上升，由2023年的約26,900公噸大幅增加至2024的約41,800公噸，按年升幅近6成，而今年首季的回收量約為11,270公噸，較去年同期亦有進一步増長。

對於為何仍未就規定住宅物業管理公司和業主組織，必須分類收集常見的可回收物，並交予下游回收商處理的立法建議提交立法會。謝展寰就稱，經諮詢物業管理業界和業主組織後，認為在推行立法規管家居分類回收前，適宜先以宣傳教育的方式，進一步推動住宅處所參與和增加家居回收設施的數量和種類，故環保署在去年6月推《減廢回收約章》。

他指，屋苑對《約章》的反應非常正面，在大約九個月的時間，截至今年首季，已有858個私人住宅處所已簽署，覆蓋約74萬個住戶，佔全港有物業管理公司／業主立案法團／居民組織的私人住宅住戶總數約4成，而分類回收設施亦隨之新增至約2,000個。初步數據顯示，參加《約章》住宅的平均回收量呈上升趨勢。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）