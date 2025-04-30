綠在區區｜「回收便利點」已開放予私營機構投標　將逐步轉型為自助回收設施

環境及生態局局長謝展寰今（30日）回覆議員書面質詢時指，環保署正檢視「綠在區區」的招標安排和要求，例如在今年年初就營運12個「回收便利點」的後續合約招標時已引入不同類型的營運者，包括私營機構，透過加強競爭，以期降低成本。

署方亦會將部分「回收便利點」遷移至合適的政府設施，以及更多利用智能回收設備，將「回收便利點」逐步轉型為自助回收設施，以降低租金開支和營運成本。

謝展寰又解釋，綠在區區2025至26年度的營運開支預算達5.07億，較2023至24年度增61.98%，是由於設於公共屋邨的50個「回收便利點」主要於去年上半年陸續投入服務，所以未有反映在2023至24年度的開支內，加上其後増加了470多個「回收流動點」，故2025至26年度的預算營運開支有一定程度的增幅，又強調「綠在區區」的回收量一直持續上升，由2023年的約26,900公噸大幅增加至2024的約41,800公噸，按年升幅近6成，而今年首季的回收量約為11,270公噸，較去年同期亦有進一步増長。

對於為何仍未就規定住宅物業管理公司和業主組織，必須分類收集常見的可回收物，並交予下游回收商處理的立法建議提交立法會。謝展寰就稱，經諮詢物業管理業界和業主組織後，認為在推行立法規管家居分類回收前，適宜先以宣傳教育的方式，進一步推動住宅處所參與和增加家居回收設施的數量和種類，故環保署在去年6月推《減廢回收約章》。

他指，屋苑對《約章》的反應非常正面，在大約九個月的時間，截至今年首季，已有858個私人住宅處所已簽署，覆蓋約74萬個住戶，佔全港有物業管理公司／業主立案法團／居民組織的私人住宅住戶總數約4成，而分類回收設施亦隨之新增至約2,000個。初步數據顯示，參加《約章》住宅的平均回收量呈上升趨勢。

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