審計報告｜有學歷評審個案遲394個工作天完成　較目標超時26倍

審計報告發現，學術及職業資歷評審局所進行學歷評估、評審報告和非本地課程評核，部分未能如期完成或發出。其中有學歷評估個案較原定遲394個工作天，即比原定目標遲超過1年才完成，超時26倍；非本地課程評核個案，更有個案較原定遲452個工作日。

評審局會為市民、機構和政府部門提供非本地學歷的評核服務，以評估非本地學歷，是否達本地資歷架構。評審局自訂目標，要由確認收妥所有所需文件後的下一個工作天起計15個工作天內完成學歷評估。不過，審計署分析在2019/20至2023/24年度完成的24,150宗學歷評估個案，發現有5,200宗、即22%沒有在目標處理時間內完成，延遲介乎1至394個工作天不等，平均延遲12.8個工作天；而處理時間未能達標的個案佔比，由2020/21年度的13%，大幅增加至2023/24年度的32%。

評審局回應審計署稱，評估處理時間未能達標，與個案複雜性、個案數目大幅增加、查核假學歷需時，以及需要給予時間申請人、評審機構和頒授機構回應有關。

非本地課程評審有個案遲452日完成

另外，評審局亦會評審學術和職專教育課程，確保課程和營辦者符合資歷架構認可準則。評審局要在收到評審文件當日後16至24周內發出評審報告，但審計署亦發現，局方同期完成的1,654項評審，有400項、即24%項評審，沒有在指定時間內發出評審報告，延遲了1天至29.1周不等，平均為2.6個星期。

教育局由1997年起，委任評審局為顧問，就在香港進行的非本地課程註冊申請、周年申報和修訂申請提供評核服務。審計署分析在2019/20至2023/24年度完成的2,524宗非本地課程評核個案，發現其中459宗個案的評核未能在指定時間內處理，分別延遲1至452天。

未訂立指引如何評估專家工作表現

評審局的評審工作，一般由評審局所設的專家名冊中，挑選具備相關經驗和專業知識的專家參與。專家的委任期通常為6年，分為連續2個各3年的委任期，須在首個委任期的評審工作上沒有負面評價，才會獲繼續委任。評審局員工會在每項評審工作完成後，評核各專家在該項評審工作的表現，並按其表現和是否適合在日後的評審工作中擔任小組成員予以評級，其中「黃色」評級是對該專家是否適合參與日後的評審工作表示一些關注。

審計署審查2023/24年度完成的20項評審工作，發現有5項的評審工作所涉及的31名專家中，有20人沒獲評審局評級。審計署並檢視共705名專家的評級，發現評審局並無指引，訂明如何評核專家在評審工作中的表現；有12名專家曾被評為黃色級別，但未有交代評級理據和跟進行動。該12名曾獲「黃色」評級的專家中，更有11名（92%）在第二個委任期獲得委任或獲再度委任，及有10名（83%）參與了其後的評審工作。

每名專家也須向評審局提交利益申報表。署方同時審查在2023/24年度完成20項評審工作中91名專家所提交的申報表，發現有3份申報表在提交限期過後才交回評審局，延遲了6至73天不等；15份申報表並無填寫日期；甚至有1份無簽署。

有評審局成員從未出席大會和委員會會議仍獲續任

審計署也審查服務評審局大會／委員會已滿至少1個完整任期的成員，在2019年10月至2024年9月期間舉行的評審局大會及委員會會議的出席記錄。報告發現有2名成員在該段期間舉行的會議出席率低於50%，其中1人第一個任期在大會及委員會會議更同時錄得0%出席率，但上述兩人均在第二個任期獲再度委任；報告稱並無文件證據顯示，教育局在考慮再度委任該等成員時，已把其評審局大會／委員會會議出席率考慮在內。

審計署建議評審局，採取措施確保在指定時間內發出評審報告、學歷評估在目標處理時間內完成、專家表現的評核妥為完成和記錄在案，同時密切監察成員的評審局大會／委員會會議出席率，並採取有效措施，鼓勵出席率偏低的成員盡量出席會議等。

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