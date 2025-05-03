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防災用品｜日本警視廳推薦1零食放避難包　具3大優點慳位兼安撫情緒

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撰文： 王明芳

發布時間： 9 分鐘前

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日本警視廳推薦1零食放避難包，擁3大優點慳位兼安撫情緒．

日本預言漫畫《我所看見的未來》預言7月初會發生大地震，香港及台灣都會被受波及，引起了不少人對防災品的關注。日本警視廳曾在社交平台分享可將一款零食當作防災用品，不但方便保存，還可以安撫情緒，獲不少網民大讚。

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防災用品｜日本警視廳推薦1兒童零食放避難包 

日本警視廳曾於社交平台X表示，發生緊急狀況時，孩子往往因緊張或不安而胃口變差，若可以準備小朋友熟悉、易入口的零食，有安撫情緒的作用。而軟糖因為有多種口味且不佔空間，某些產品更會添加維他命與礦物質，推薦家長可以將其作為防災用品準備。

另外，軟糖的保存期限長，一般未開封可以保存約一年，同時適合補充糖分，當作休息時的點心。警視廳亦提醒民眾，部分軟糖較為有彈性，年紀較小或咀嚼力不足的幼兒與長者需要注意，避免吞咽時噎到。

防災用品｜朱古力易溶 可用呢款零食取代

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許多人也會朱古力作為避難包的糧食，但在夏天朱古力容易融化，所以警視廳建議民眾可考慮攜帶不易融化的「朱古力筆」，可以單吃，也可以作為乾糧餅乾的點綴裝飾。

同場加映：日本防災必備23項用品

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