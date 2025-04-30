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陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷

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撰文： 文體藝online

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

陳法拉出席金像獎後，即飛往意大利出席時裝騷。

【陳法拉 / 贖夢 / 張家輝】陳法拉行色匆匆，前晚變身《贖夢》中紀慧玲角色赤腳亮相《香港電影金像獎頒獎禮》後，便連人帶妝飛奔機場，夜機飛往意大利出席CHANEL 2025/26 早春度假系列時裝秀，與時間競賽的法拉在航班last call召喚下，終於可以趕上另一個行程。

抵達意大利科莫湖後的法拉，終於可以鬆一口氣地說：「《金像獎》頒獎禮後僅卸下特效妝便直奔機場，一臉濃妝只怕嚇親途人，第一時間衝往淋浴，才步出浴室便last call上機，原本一身清爽又跑到身水身汗，從未試過如此趕急，但今次全程穿上鞋，沒有赤腳。」

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此外，《贖夢》截止昨日票房已過1千2百萬，法拉難得返港，趁出席香港電影金像獎，在導演張家輝的建議下，以戲中蔡辛強和紀慧玲的角色上台頒獎 ，既有電影感，切合香港電影主題，正如家輝所說「台下中意電影的都是痴線㗎！」

而且又可順道宣傳，加上電影仍在上映中，一舉多得，她又可以見返不少電影人和圈中友好，所以這次香港之行很充實。

贖夢︱劉俊謙陳法拉出席新片首映禮　張家輝解構《贖夢》：因果報應

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陳法拉贖夢︱意大利出席時裝騷

經過在香港12小時的緊密行程，法拉華麗轉身到意大利，整個人也回復朝氣，她感覺舒泰地說：「今次大會安排出席的嘉賓入住一個作為秀場的villa度假勝地，期間更有機會參觀當地17世紀的大宅、城堡，好有意大利度假感覺，此情此景令自己也馬上由原本的緊張節奏鬆馳下來，置身Chanel fashion show中，好像走入童話世界，好浪漫。」

她續開心地指：「之後又可以見到自己心儀的演員、導演，包括：Sofia Coppola（蘇菲亞哥普拉），而有些之前也認識，再次相遇，份外親切。總之這兩天的心情由華麗璀璨回歸平淡，享受另一種低調的華麗。」

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