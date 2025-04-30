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哈佛研究｜飲牛奶會致癌？　研究揭每周飲超過這杯數　或增肝癌風險61%【附全脂／高鈣低脂／脫脂奶一覽】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【牛奶／致癌／哈佛研究／肝癌】飲奶真的會致癌嗎？過往有不少學者指出，經常飲用牛奶會有致癌風險，惟牛奶一直被公認為健康飲品之一，不論是增高或是補鈣，一直深受男女老少歡迎。近日有哈佛研究指出，每周飲牛奶超過這個份量，患肝癌風險居然比不喝牛奶的人高逾6成。

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牛奶致癌｜常食用乳製品藏致肝癌風險

美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系近日（28日）在《美國臨床營養學雜誌》發表一篇關於乳製品與肝癌風險的研究報告論文，當中指出攝入較高的高脂乳製品與患上慢性肝病的死亡風險相關，當中包括牛奶；而多進食低脂乳製品和乳酪類的乳製品，則可以保護肝臟。

在是次研究中，研究團隊分析了超過48.5萬人，受試者其中有59.8%為男性，平均年齡為61.5歲。研究中1份乳製品的標準份量為：1杯240毫升的牛奶或乳酪、45毫升（約1.5oz）天然芝士，或是60毫升（約2oz）加工芝士。

經過超過15年的研究追蹤，發現一共有993人患上慢性肝病而離世，當中有940人是原發性肝癌，635人患肝細胞癌，164人屬於膽管癌。

與每周食用少於3.5份相關乳製品比較：

乳製品攝取量（每周）患上慢性肝病死亡風險（%）
高脂乳製品每周吃21份：+51%
低脂乳製品每周吃21份：-38%

與每周完全不食用相關乳製品比較：

乳製品攝取量（每周）患上慢性肝病死亡風險（%）
乳酪每周吃超過4份：-40%
牛奶

每周喝超過3.5杯：+45%

每周喝超過14杯：+61%

研究結果顯示，每周攝入21份高脂乳製品的人，與攝入少於3.5份的人相比，患上慢性肝病死亡率增51%；相反，攝入21份的低脂乳製品的人，患上慢性肝病的死亡率降38%。

同樣地，與完全不吃乳酪的人相比，每周攝入4份乳酪能降低患肝病死亡風險40%；反而喝牛奶每周只要超過3.5杯，就足以增加45%患肝病死亡風險，喝得越多越高危。

研究團隊綜合結果得出結論，指出進食高脂乳製品與血漿中胰島素樣生長因子（IGF）升高，繼而誘發肝細胞癌變。

脫脂奶｜8款脫脂奶鈣質比拼

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文，列出8款熱門牛奶飲品的鈣質含量，詳細名單如下：

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  • 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質
  • 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質
  • 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質
  • 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質
  • 北海道低脂牛乳 120mg鈣質
  • 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

低脂奶｜8款低脂奶鈣質比拼

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  • 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質
  • 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質
  • 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質
  • 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質
  • 北海道低脂牛乳 120mg鈣質
  • 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

    • 全脂奶｜8款全脂奶鈣質比拼

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    • 滋味有機鮮奶 123mg鈣質
    • 牛奶公司鮮奶 115mg鈣質
    • 大阿蘇牛乳 114mg鈣質
    • 北海道3.6牛乳 112mg鈣質
    • 維記鮮奶 110mg鈣質
    • 十字牌鮮奶 110mg鈣質
    • 明治頂級鮮奶 102mg鈣質
    • 明治100%鮮奶 94mg鈣質

    資料來源：《美國臨床營養學雜誌

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