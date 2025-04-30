哈佛研究｜飲牛奶會致癌？　研究揭每周飲超過這杯數　或增肝癌風險61%【附全脂／高鈣低脂／脫脂奶一覽】

【牛奶／致癌／哈佛研究／肝癌】飲奶真的會致癌嗎？過往有不少學者指出，經常飲用牛奶會有致癌風險，惟牛奶一直被公認為健康飲品之一，不論是增高或是補鈣，一直深受男女老少歡迎。近日有哈佛研究指出，每周飲牛奶超過這個份量，患肝癌風險居然比不喝牛奶的人高逾6成。

最新影片：

牛奶致癌｜常食用乳製品藏致肝癌風險

美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系近日（28日）在《美國臨床營養學雜誌》發表一篇關於乳製品與肝癌風險的研究報告論文，當中指出攝入較高的高脂乳製品與患上慢性肝病的死亡風險相關，當中包括牛奶；而多進食低脂乳製品和乳酪類的乳製品，則可以保護肝臟。

在是次研究中，研究團隊分析了超過48.5萬人，受試者其中有59.8%為男性，平均年齡為61.5歲。研究中1份乳製品的標準份量為：1杯240毫升的牛奶或乳酪、45毫升（約1.5oz）天然芝士，或是60毫升（約2oz）加工芝士。

經過超過15年的研究追蹤，發現一共有993人患上慢性肝病而離世，當中有940人是原發性肝癌，635人患肝細胞癌，164人屬於膽管癌。

與每周食用少於3.5份相關乳製品比較：

乳製品攝取量（每周） 患上慢性肝病死亡風險（%） 高脂乳製品 每周吃21份：+51% 低脂乳製品 每周吃21份：-38%

與每周完全不食用相關乳製品比較：

乳製品攝取量（每周） 患上慢性肝病死亡風險（%） 乳酪 每周吃超過4份：-40% 牛奶 每周喝超過3.5杯：+45% 每周喝超過14杯：+61%

研究結果顯示，每周攝入21份高脂乳製品的人，與攝入少於3.5份的人相比，患上慢性肝病死亡率增51%；相反，攝入21份的低脂乳製品的人，患上慢性肝病的死亡率降38%。

同樣地，與完全不吃乳酪的人相比，每周攝入4份乳酪能降低患肝病死亡風險40%；反而喝牛奶每周只要超過3.5杯，就足以增加45%患肝病死亡風險，喝得越多越高危。

研究團隊綜合結果得出結論，指出進食高脂乳製品與血漿中胰島素樣生長因子（IGF）升高，繼而誘發肝細胞癌變。

脫脂奶｜8款脫脂奶鈣質比拼

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文，列出8款熱門牛奶飲品的鈣質含量，詳細名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質

牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質

維他高鈣低脂奶 170mg鈣質

十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質

保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質

蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質

北海道低脂牛乳 120mg鈣質

伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

低脂奶｜8款低脂奶鈣質比拼

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質 北海道低脂牛乳 120mg鈣質 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

全脂奶｜8款全脂奶鈣質比拼

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

滋味有機鮮奶 123mg鈣質

牛奶公司鮮奶 115mg鈣質

大阿蘇牛乳 114mg鈣質

北海道3.6牛乳 112mg鈣質

維記鮮奶 110mg鈣質

十字牌鮮奶 110mg鈣質

明治頂級鮮奶 102mg鈣質

明治100%鮮奶 94mg鈣質

資料來源：《美國臨床營養學雜誌》

相關文章:

血脂過高｜30歲男狂嘔肚脹如孕婦 醫生抽出「牛奶血」保命 兩飲食習慣致患胰臟炎

飲食攻略｜雪櫃門不適合放鮮奶？ 專家揭最佳擺放位置擺錯地方更易變質

超市大搜查｜類雌激素恐致癌不育 一文看8款安全無毒牛奶

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5