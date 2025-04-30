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真赫曼逝世｜奧斯卡影帝與妻陳屍家中　最終驗屍報告曝光　體內驗出1物揭生前慘況

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 55 分鐘前

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【奧斯卡影帝／真赫曼／Gene Hackman】95歲奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）與63歲日裔妻子荒川貝茜（Betsy Arakawa），以及二人飼養的德國牧羊犬，被發現於2025年2月初陳屍在美國新墨西哥州住所內。經過兩個月調查，最終驗屍報告出爐，指出真赫曼體內驗出1物揭生前慘況。

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綜合外媒報道，驗屍報告顯示，真赫曼有充血性心臟衰竭病史，曾於2019年4月植入雙心室心律調節器。其心臟呈現多種病變，包括嚴重動脈粥樣硬化、高血壓性心臟血管疾病、曾接受冠狀動脈支架與繞道手術，以及主動脈瓣置換手術。

此外，真赫曼心臟曾出現大範圍舊有心肌梗塞，左心室游離壁與中隔區域均受損。腦部檢查顯示符合阿茲海默症末期的退化跡象，證實其生前已受嚴重失智症困擾。

毒理學檢驗部分，真赫曼體內未驗出酒精與常見麻醉藥物，但丙酮濃度達5.3毫克/分升，遠高於正常人體0.3毫克/分升的上限值。報告指出，真赫曼體內異常高的丙酮濃度，顯示其去世前長期未進食導致飢餓狀態，可能也與糖尿病或攝入異丙醇有關。漢他病毒檢驗則呈陰性反應，推測其可能是在孤立無援情況下逐漸衰弱致死。

另一方面，荒川貝茜的死因判定與感染漢他病毒有關。新墨西哥州首席法醫Dr. Heather Jarrell指出，該病毒可透過受感染囓齒類動物的排泄物傳播，感染者常見症狀包括發燒、咳嗽、肌肉疼痛、嘔吐與腹瀉，嚴重者會發展至呼吸困難與肺功能衰竭。

法醫鑑定報告顯示，真赫曼死因為高血壓及動脈粥狀硬化心血管疾病，同時因阿茲海默症影響，未能察覺妻子荒川貝茜已於7天前離世。此外，據悉他們的愛犬是因主人去世後，家中沒有食物而餓死。

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真赫曼逝世︱演藝成就非凡

真赫曼的家人亦在2月27日發表簡短聲明稱，真赫曼的演藝生涯輝煌，獲全球數以百萬人愛戴，但對家人來說，他永遠只是爸爸和爺爺。家人會非常想念他，他的離世讓家人悲痛萬分。

真赫曼1930年生於加州，1956年開始從演，曾5度獲得奧斯卡提名。在1972年憑警匪片《密探霹靂火》（The French Connection）奪奧斯卡影帝，在1993年演奇連伊士活執導的《豪情蓋天》（Unforgiven）贏得奧斯卡最佳男配角獎。在2003年，獲得金球獎頒發終身成就獎。

演技出眾的真赫曼除《密探霹靂火》、《豪情蓋天》外，還曾演出多套經典電影，包括《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《超人》（Superman）、《赤色風暴》（Crimson Tide）等，在2004年《當總統遇上馬桶》（Welcome To Mooseport）後息影轉當小說家。

他一生有兩段婚姻，與首任太太Faye Maltese妻育有3名孩子，不過兩人在1986年離婚。他在1991年再婚，迎娶比他年輕12歲的日裔古典鋼琴家荒川貝茜。

同場加映｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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同場加映｜6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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