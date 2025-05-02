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結業潮｜大角咀排隊名店「大丸拉麵」結業　店主因身體問題休息

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

大角咀人氣長龍店「大丸拉麵」結業。

有實力的小店買少見少！位於大角咀的超人氣拉麵店「大丸拉麵」（Daimaru Ramen/大丸ラーメン）宣布將於五月中結束營業，由於店舖以日本人主理、主打正宗日本拉麵見稱，所以極受港人歡迎。而一眾粉絲食客知道快將失去珍貴的味道時，都感到極之不捨及難過，大呼「唔好執喇！」

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結業潮｜店主證實因身體問題5月14日為最後營業日

早前，有眼利的網民在社交平台Threads發現大丸拉麵店舖的頂讓帖文，而頂讓的原因是「店主因身體問題需要休息結業」，雖然消息未經大丸拉麵的證實，但也立即引起不少食客的「恐慌」，紛紛留言希望店家能支撐下去。

本周二（4月29日），大丸拉麵終於確認結業的消息，其Instagram專頁平台以日文、中文及英文宣告5月14日為最後的營業日子，而店主也詳細解釋結業的原因，

長期人手不足之下，身體勞損隨年月累積，至最近一年，各處嚴重痛症導致連睡眠也受到影響。無可奈何之下，需要結束營業，希望讓身體能有機會康復。

  • 昨日，大丸拉麵終於確實結業的消息，其Instagram專頁平台以日文、中文及英文宣告5月14日為最後的營業日子。（取圖自大丸拉麵Instagram）

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    結業潮｜日本師傅主理大受食客歡迎

    大丸拉麵自2018年開業至今七年，由日本師傅主理，店內面積比較細，只有一張7米長的吧檯供使用，所以店門外長期也有人龍出現，遇上繁忙時間更可能需排隊近一小時才能入座，但由於食物品質高，所以一直不乏棒場客。

    店家的湯底主打無味精、新鮮熬製，而其招牌「貝丸拉麵」更是以飽滿、肥厚的白蛤見稱，每天限量供應，俘虜了不少食客們的心；此外，更有人氣的日式餃子選擇，分別有原味、關西風味及青蔥沙律醬共三種口味，餃子煎得脆口、內裡保留湯汁，所以也成為食客的熱點菜之一。

    有食客更透露，大丸拉麵的廚師及收銀人員也以日文對話，令人有置身日本當地拉麵店的感覺，亦是其受歡迎的原因之一。

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    結業潮｜網民超不捨：老細好有心機，可惜

    實力小店快將消失，令街坊們大感惋惜，「這是一間人情味店，老闆及及老闆娘都好好人」、「呢間好食，老細又有心機同堅持，可惜」、「好傷心！我哋要去support（光顧支持）」、「唉...... 佢出品唔錯呀，老闆娘又靚女，唔好執喇！」

    有網民分析現在香港經營飲食業十分困難，要結業也是無可厚非，「飲食業好辛苦，但係又未必發達，出品好生意好，壓力冇咁大，搵錢多過打工，出品唔好無生意，或者唔啱口味就要承受壓力、又要付出金錢汗水」、「多人排做死，少人食就蝕死，自己落手做又搞到自己冇得放假咁。」

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