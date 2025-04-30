前高官動向｜林世雄新動向曝光　明日起任科大兼任教授教土木工程

前運輸及物流局局長林世雄新動向曝光，明日（5月1日）起，將任香港科技大學兼任教授，主要職責包括講授土木工程相關學科課程，以及指導學生進行畢業專題設計項目。

▲ 根據科大網站，林世雄將教授土木及環境工程學（Department of Civil and Environmental Engineering）。(科大網站)

根據科大網站，林世雄將教授土木及環境工程學（Department of Civil and Environmental Engineering）。

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會已同意上述申請，並認為在委員會建議的若干規限的前提下，相關工作不會構成任何潛在的利益衝突。根據委員會意見，林世雄在擔任擬議工作時要遵循一定規限，包括不應在其授課教材內，包含與他作為運物局長期間任何相關而可能會令政府尷尬的內容，亦不應參與有關政府事宜的游說工作；直接或間接參與競投任何由運物局、民航處等所委託的項目。

去年12月初，國務院決定根據香港特區行政長官李家超的提名和建議，免去林世雄的運輸及物流局局長、由陳美寶接任。

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