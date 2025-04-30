Pizza Hut必勝平安包限定3日迎佛誕　推首屆線上「撳住嚟搶包山」大賽

一年一度的長洲太平清醮又到啦！為慶祝此傳統盛事，Pizza Hut 搞搞打孖上新意思，限定 5 月 3 至 5 日3天，大賣「必勝平安包」，更首度破天荒舉辦首屆線上「撳住嚟搶包山」大賽。

▲ 由 5 月 3 至 5日，「必勝平安包」將於全線 Pizza Hut 分店開售。

去年大賣的「必勝平安包」，今年再度推出，糅合傳統風味和 Pizza Hut 製餅工藝的超限定「必勝平安包」，全新「Upgrade版」平安包更結合近期新推極夢幻粉紅色芝士，加上香甜軟綿紅豆，將鹹香芝士 X 香甜紅豆 X 鬆軟麵糰幻化成獨一無二的完美新滋味！

▲ 今年再度推出，糅合傳統風味和 Pizza Hut 製餅工藝的超限定「必勝平安包」。

由 5 月 3 至 5日，「必勝平安包」將於全線 Pizza Hut 分店開售，一份兩件$19 起，堂食、外賣自取及外送均有售，讓你隨時享受這份「好意頭」滋味，平安又開心！

▲ 全新「Upgrade版」平安包更結合近期新推極夢幻粉紅色芝士，加上香甜軟綿紅豆，十分滋味。

今年，Pizza Hut將「搶包山」非物質文化遺產活動帶到線上，令更多市民只需「一機在手」就即可輕鬆「開搶」！想應節搶個平安包？毋須搭車又搭船逼入人山人海的長洲，只要打開 Pizza Hut 手機 App 參與線上搶包山活動，即有機會將「必勝平安包」及超過3萬張現金折扣券「袋袋平安」！

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