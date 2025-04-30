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樓宇驗收｜消防處成立驗收統籌辦料驗樓時間減三分一 　引入機械狗3D掃描輔助驗收

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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消防處引入機械狗輔助驗收，核對消防設計圖與現場吻合度。（陳靜儀攝）

消防處3月成立新建消防設施一站式驗收統籌辦公室，冀提高驗收流程的質素和效率，一般建築規模的常規項目將縮減至35個工作天完成驗收，公屋項目則縮至22個工作天。處方又引入機械狗輔助驗收，透過實景三維激光掃描，核對消防設計圖與現場吻合度。

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消防處助理處長（牌照及審批）姜世明指，處方2023及2024年分別發出250及290張消防證書，建築面積分別為360萬及500萬平方米，大部分項目的驗收流程，包括提出申請、核實所有圖則文件等，至發出消防證書能在52個工作天內完成。

隨着大量樓宇陸續落成，處方預計今年將驗收超過600萬平方米。姜世明指，消防驗收統籌辦可提高驗收流的質素、效率及業界專業水平，一般建築規模的常規項目驗收時間將壓縮三分之一，至35個工作天內完成；公屋項目則於22個工作天完成驗收。

驗收統籌辦將與項目承建商超前協調，辦公室收到申請後兩個工作天內，將委派個案主任與申請人核對文件清單，並實地視察及開會，與申請人釐清驗收準則和細節。個案主任亦會與承辦商落實驗收時間表，讓承辦商更好編配工作和人手。

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驗收統籌辦亦會以人工智能輔助驗收，研發實景捕捉及人工智能技術系統，加快驗收速度及提升記錄準確性，提高工地工作效率。處方又引入機械狗輔助驗收，透過實景三維激光掃描，核對消防設計圖與現場吻合度。處方舉例指，數十層的公屋項目單位間隔一般無太大分別，驗收主任在機械狗內輸入預設路線，即可協助掃描單位，其後再由驗收主任核對，減少進行重複性工作。

處方透露，目前驗收統籌辦有62名人員，均由消防處內部調配人手，而添置機械狗及其他工具的支出少於10萬元，處方未來將按樓宇數目等因素添置新儀器。

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