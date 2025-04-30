健康專欄｜髖膝掌踝關節功能減退　痛楚可殃及其他關節

近年站立式機械人大行其道，網上短片不難發現其步態皆步步為營，足掌平面平坦踏地，這缺少像人類般足跟先着地，最後足趾離地步態。

人的步態雖略複雜，涉及足掌旋轉、足底筋膜絞盤機制、膝旋轉回返機制等協調動作，這其實幫助下肢吸收步行間震動。但若髖、膝、掌踝其一受傷，往往會改變下肢步行活動機制，或最後引致他處疼痛。

先說正常足掌，步行時足跟着地一刻，足掌開始旋前足弓塌陷，足趾方向略呈外八字形態，足掌旋前會幫助足跟碰觸地面時吸收碰撞衝擊力。這動作隨後會足拇指後伸，足底筋膜拉緊再提高足弓，即所謂絞盤機制，能防止足弓過分塌陷，並讓足底筋膜分擔一部分吸震功能，足掌關節與足底筋膜協作提供吸震功能。

另一邊廂，膝關節實際功能亦非如門鉸一樣，只作單一方向屈伸運動，而是相兼大小腿間相對旋轉動作。在膝將近完全伸直時，小腿相對大腿會作外旋動作，髕、股、脛間位置鎖實，保持膝在伸直位置穩固。而每當屈膝時，小腿會相對大腿作內旋動作，膝自旋轉回返機制中解鎖，才能順利屈膝。小腿解鎖需膕帶動內旋動作引發，若膕肌無力，則總自覺屈膝動作並不順暢。

對髖臀而言，除髖屈伸等肌肉能幫助髖跨步向前與後伸推進外，髖內旋及外旋肌亦提供下肢所需內外旋動作，協助剛才提及的膝與足掌旋轉動作，協同下肢吸震功能。時有病人臀外疼痛，其梨狀肌痙攣，這會使下肢長期處於外旋位置，繼則波及膝部解鎖能力，影響正常膝踝旋轉與吸震能力。

正常髖、膝與掌踝旋轉能協助下肢步行時吸收震動，但假若其一關節功能減退，必然將壓力轉移至其他關節，最終亦可引致其他關節出現問題或疼痛。這亦解釋下肢疼痛總容易周圍轉移。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《下肢功能整體觀》。

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