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不幸遇害｜菲律賓「鋼鐵大王」撕票案或出現驚天大反轉　疑犯供稱郭從願兒子為主謀

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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菲律賓「鋼鐵大王」郭從願撕票案或出現驚天大反轉。

【菲律賓/ 鋼鐵大王/ 郭從願/ 綁架/ 撕票】有菲律賓「鋼鐵大王」之稱的華人商人郭從願及其司機在3月底被綁架，至4月9日被發現已遭撕票。然而案件近日傳出驚人消息，一名涉案疑犯供稱，主謀竟是郭從願42歲的兒子Ronxian Guo（又名Alvin Que，郭榮憲）。

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綜合菲律賓媒體報道，68歲的郭從願及其司機於3月29日下午約2時許，自布拉干省的公司餐會離開後，便不知所蹤，其家人於翌日（30日）報警求助。期間，郭家人曾收到綁匪的勒索電話，並分3次支付高達2.1億披索（約2,900萬港元）的天價贖金。

隨後，警方於4月8日在奎松市的描籠涯 Bahay Toro 發現一輛黑色商務車，並證實屬於郭從願。至4月9日，郭從願與其司機的屍體在羅德里格斯鎮荒野位置發現被人發現，且死狀淒慘。警方正在調查案件是否與菲律賓離岸博彩營運商有關。據報，2具遺體當時皆被放於一尼龍袋中，身上只穿著內褲，而死者頭部被牛皮膠紙包裹，臉部滿佈傷痕瘀血，生前疑遭殘忍虐待。

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調查顯示，在綁匪拘禁郭從願及司機期間，郭榮憲曾擔任家屬談判代表，與綁匪周旋。之後他又被查出於3月31日向某加密貨幣帳戶支付1000萬披索（約 139 萬港元）首筆贖金，並於4月2日向同一帳戶追加300萬披索（約 41.6 萬港元）。然而郭從願及其司機仍在幾日後被發現遇害。

菲律賓國家警察反綁架小組於4月19日向司法部提交初步調查報告，一共列舉6名涉案人員，而郭榮憲亦名列其中。司法部長Jesus Crispin Remul周二（29日）表示，該部門針對案件展開的初步調查，結果或將出乎社會大眾預料。

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他透露，司法司法部國家檢察署可於25天內完成偵查，並在回應媒體時表示：「結果可能會爆冷門，或許會讓大家嚇一跳—真相有待正式公布。」

不過，菲律賓國家警察發言人Jean Fajardo將軍就曾在記者會上表示，供出郭榮憲的疑犯並沒有更多實質的相關證據可提供，因此不能排除該名疑犯誤導調查、意圖掩蓋某人的可能性。

恢復治安運動（MRPO）創始人洪玉華就質疑警方做法，並在一份發給菲國警反綁架組合刑偵組的聲明中列出以下5個疑點：

1. 警方為何僅憑一個臭名昭著的綁匪和職業殺手的說辭，就將郭榮憲列為嫌疑人？

2. 若郭榮憲涉案，為何竭盡全力聯繫洪玉華幫助他們的父親？

3. 家屬與洪玉華聯繫之後，便立即向警方反綁架小組報案

4. 若家屬涉案，為何要懸賞緝拿真兇？洪玉華認為，警方應該先尋找證據，而非聽信疑犯的一面之詞。

5. 如果家屬涉案，還會請朋友幫忙追查資金流向嗎？

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