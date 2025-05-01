靚媽精明眼｜維他奶限時11日港九新界設街站 免費派低糖白桃豆奶＋優惠劵
休閒消費
撰文： 精明媽咪
發布時間： 47 分鐘前
有免費豆奶派！陪伴香港人成長的維他奶（VitaVitasoy）限時11日在街頭免費派發維他奶低糖白桃豆奶，而且還設有即場試飲活動，快些看看在哪些地區現身吧！
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維他奶免費派豆奶｜設街頭試飲活動＋免費豆奶一包
維他奶推出全新的「低糖白桃豆奶」口味，果味清新，為了讓更多香港人嚐試到，於4月20日起在全港九不同的地區設立快閃流動街站。屆時除了可以有街頭試飲活動，更會免費送一包維他奶低糖白桃豆奶給市民。
現場設有限定「白桃運程抽卡機」，可以讓你看看今日的運程如何，如果掃瞄QR Code還可以獲得優惠劵。以下為設流動街站的日子及地點。
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維他奶免費派豆奶｜低糖白桃豆奶派發日子及地點
|日子
|地點
|4月20日
|尖沙咀海防道
|4月21日
|旺角西洋菜街 (W Plaza)
|4月26日
|荔枝角長義街 (D2 Place One)
|4月27日
|大圍村南道 (近大圍地鐵站A出口)
|5月1日
|堅尼地城新海旁
|5月3日
|旺角朗豪坊(近萬寧)
|5月4日
|荃灣眾安街
|5月10日
|荃灣路德圍
|5月11日
|葵芳葵涌廣場
|5月17日
|中環戲院里(近中環地鐵站D2出口)
|5月18日
|沙田港鐵站
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