靚媽精明眼｜維他奶限時11日港九新界設街站　免費派低糖白桃豆奶＋優惠劵

有免費豆奶派！陪伴香港人成長的維他奶（VitaVitasoy）限時11日在街頭免費派發維他奶低糖白桃豆奶，而且還設有即場試飲活動，快些看看在哪些地區現身吧！

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維他奶免費派豆奶｜設街頭試飲活動＋免費豆奶一包

維他奶推出全新的「低糖白桃豆奶」口味，果味清新，為了讓更多香港人嚐試到，於4月20日起在全港九不同的地區設立快閃流動街站。屆時除了可以有街頭試飲活動，更會免費送一包維他奶低糖白桃豆奶給市民。

現場設有限定「白桃運程抽卡機」，可以讓你看看今日的運程如何，如果掃瞄QR Code還可以獲得優惠劵。以下為設流動街站的日子及地點。

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維他奶免費派豆奶｜低糖白桃豆奶派發日子及地點

日子 地點 4月20日 尖沙咀海防道 4月21日 旺角西洋菜街 (W Plaza) 4月26日 荔枝角長義街 (D2 Place One) 4月27日 大圍村南道 (近大圍地鐵站A出口) 5月1日 堅尼地城新海旁 5月3日 旺角朗豪坊(近萬寧) 5月4日 荃灣眾安街 5月10日 荃灣路德圍 5月11日 葵芳葵涌廣場 5月17日 中環戲院里(近中環地鐵站D2出口) 5月18日 沙田港鐵站

▲ 維他奶（VitaVitasoy）限時11日在街頭免費派發維他奶低糖白桃豆奶。

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