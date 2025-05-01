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靚媽精明眼｜維他奶限時11日港九新界設街站　免費派低糖白桃豆奶＋優惠劵

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 47 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

維他奶推出全新的「低糖白桃豆奶」口味，果味清新。

有免費豆奶派！陪伴香港人成長的維他奶（VitaVitasoy）限時11日在街頭免費派發維他奶低糖白桃豆奶，而且還設有即場試飲活動，快些看看在哪些地區現身吧！

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維他奶免費派豆奶｜設街頭試飲活動＋免費豆奶一包

維他奶推出全新的「低糖白桃豆奶」口味，果味清新，為了讓更多香港人嚐試到，於4月20日起在全港九不同的地區設立快閃流動街站。屆時除了可以有街頭試飲活動，更會免費送一包維他奶低糖白桃豆奶給市民。

現場設有限定「白桃運程抽卡機」，可以讓你看看今日的運程如何，如果掃瞄QR Code還可以獲得優惠劵。以下為設流動街站的日子及地點。

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維他奶免費派豆奶｜低糖白桃豆奶派發日子及地點

日子地點
4月20日尖沙咀海防道
4月21日旺角西洋菜街 (W Plaza)
4月26日荔枝角長義街 (D2 Place One)
4月27日大圍村南道 (近大圍地鐵站A出口)
5月1日堅尼地城新海旁
5月3日旺角朗豪坊(近萬寧)
5月4日荃灣眾安街
5月10日荃灣路德圍
5月11日葵芳葵涌廣場
5月17日中環戲院里(近中環地鐵站D2出口)
5月18日沙田港鐵站

維他奶（VitaVitasoy）限時11日在街頭免費派發維他奶低糖白桃豆奶。

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