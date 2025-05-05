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擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」　揭推銷商品網購售價僅個位數

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」，揭推銷商品網購售價僅個位數，多處港人北上熱門地均見縱影。

「擦鞋黨」常出沒於各個商場、露天餐廳及有市民旅客坐下休息之地，一言不發便突然蹲下為他人擦鞋而後開始推銷產品，令人略感尷尬。

五一黃金周假期將至，有網民在小紅書發帖，指在羅湖口岸見到一張高高掛起的大字報，揭穿推銷產品的網絡售價，呼籲市民及遊客謹防「擦鞋黨」騙局；此事引起熱議，有港網民補充稱在深圳多個北上熱門地均有見到。

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擦鞋黨｜羅湖口岸現大字報揭擦鞋騙局

樓主以「羅湖口岸這個標識牌絕了！」為題發帖，指日前經過羅湖口岸時，見到一塊高高掛起的大字報，呼籲市民及遊客謹防「擦鞋黨」：「此類清洗鞋油，網購平台僅售（人民幣）2.9元（港幣3.09元）！謹防上當受騙！」並在旁貼出類似產品圖片，以作示例。

對於大字報上所提示的清洗鞋油價格，樓主表示「依稀記得擦鞋黨們好像賣的120元3瓶」，是網絡售價的約40倍。

而「擦鞋黨」的推銷方式，是確定好目標後走進並突然跪下為其擦鞋，並以此為「幌子」開始以高價向目標客戶推銷清洗鞋油，通常還會自稱是大學生兼職，引不少目標顧客同情而中伏。

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擦鞋黨｜多處港人北上熱門地均見縱影

此事引起網民熱議，認為「擦鞋黨」高價售賣清洗鞋油行為離譜，「他們真的很敢賣，99一瓶都能說出口」「真是無孔不入」「差點上當，本來就說不要，一擦還很乾淨，想著20或30元就可以買，一問99，嚇跑」。

另有不少網民補充稱在深圳多地均有「擦鞋黨」出沒，例如北大深圳醫院、歡樂海岸城、望向天地、廣州北京路步行街、港大深圳醫院、壹方城等。

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