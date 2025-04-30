美食情報｜Lady M 全新伯爵茶棉花餅　聯同4款精緻蛋糕齊賀母親節

今個母親節，國際精品蛋糕店Lady M將為各位媽媽準備了一系列精緻蛋糕與甜品，向巍巍母愛表達誠摯的愛與致敬。

女王的棉花餅的新作：伯爵茶棉花餅（件裝$26、6件裝$158）

選用上等日本杏仁粉，精心融入芬芳撲鼻的伯爵茶葉，製作出獨特的伯爵茶棉花餅。透過低溫烘焙工藝，外脆內軟的伯爵茶棉花餅完美展現了伯爵茶的卓越風味，伯爵茶內陷亦配搭了清新的佛手柑做成果醬夾心，與伯爵茶的香氣交融，每一口都是奢華的享受，是媽媽們下午茶的摯愛。

▲ 伯爵茶棉花餅（相片來源：Lady M香港）

4款母親節專屬蛋糕

粉紅菠蘿法式千層酥（件裝$86、原條蛋糕$350） ：充滿焦糖及牛油香氣的酥皮層中載滿加入小量蘭姆酒的鮮忌廉及甜美的Pinkglow粉紅菠蘿，頂部撒有青檸皮屑和新鮮的粉紅菠蘿切片，為經典千層酥加入熱帶風情的獨特香氣。

這款蛋糕亦特別設計了粉紅色與綠色相間彷如粉紅菠蘿的精美包裝，恰如其分地表現出母親節的喜悦與祝福。

▲ 粉紅菠蘿法式千層酥（相片來源：Lady M香港）

▲ 薰衣草抹茶千層蛋糕（相片來源：Lady M香港）

▲ 大甲香芋麻糬忌廉蛋糕（相片來源：Lady M香港）

▲ 玫瑰千層蛋糕（相片來源：Lady M香港）



薰衣草綠茶千層蛋糕（件裝蛋糕$82、6吋原個蛋糕$540、9吋原個蛋糕$820）：上半部分使用法國出產的薰衣草做成花香芳郁的薰衣草忌廉，均勻地塗在每片透薄的班戟之間，下半部分為苦中帶甜的抹茶千層，堆疊之間超過20層之多。切開蛋糕將展示迷人的粉紫色和抹茶綠色雙色設計，面層飾以自家細挑磨研的薰衣草碎粒，清香迷人。

▲ 薰衣草抹茶千層蛋糕（相片來源：Lady M香港）

大甲香芋麻糬忌廉蛋糕（件裝$68、6吋原個蛋糕$480）：嚴選台灣盛產的大甲芋頭結合 Lady M 輕盈如雲的海綿蛋糕，製作出擁有夢幻漸層粉紫色的香芋麻糬忌廉蛋糕。夾層載滿幼滑的蘭姆酒香芋忌廉及鮮奶麻糬，與濕潤綿密的香芋海綿蛋糕構成完美組合；面層搭配藍色矢車菊花瓣和銀箔水滴寒天作點綴，溫和清香。

▲ 大甲香芋麻糬忌廉蛋糕（相片來源：Lady M香港）

玫瑰千層蛋糕（6吋原個蛋糕$510、9吋原個蛋糕$780）：在透薄如紙的千層班戟內，均勻地塗上玫瑰味道的幼滑忌廉。面層是味道香甜的玫塊味啫喱，並撒上食用玫瑰花瓣，浪漫俏麗，洋溢玫瑰花香味，讓媽媽心花怒放。

▲ 玫瑰千層蛋糕（相片來源：Lady M香港）