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財政預算案2025｜兩議員無舉手贊成預算案　張欣宇：不太認同削民生項目支出

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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張欣宇解釋，不太認同《預算案》涉及民生撥款的理念和做法。（區綽彥攝）

立法會今日三讀通過2025年《財政預算案》，三讀表決時，雖然未有議員要求記名投票，但選委界何君堯和新方向張欣宇未有舉手贊成。

張欣宇解釋，因不太認同《預算案》涉及民生項目撥款的理念和做法，形容是四年來，在社區上看到，市民感到最沮喪的一份《預算案》。被問到哪些措施最不認同或市民反響最大，他舉例，如取消2500元學生津貼、長者乘車優惠「兩蚊兩折」、增加機場離境稅等。

張欣宇：作為議員要誠實地表達自己思考  才是負責任做法

張欣宇認為，政府這邊花幾百億，投資新的發展區、基建，那邊就取消一些民生項目，削減一些直接用在市民身上的資源，做法不可取。他補充，認同部分預算案措施，如投資未來，加大基建部分，因此，選擇不舉手，即代表棄權。被問到會否擔心影響年底連任，他說，「作為一個議員，都要誠實地將自己在社區看到的、感受到的和我自己思考的，表達出來，這個才是負責任的一個做法，至於會有甚麼影響，首先，猜不到，其次，也不應是最重要考慮。」

何君堯：不接受經營和非經營帳目分拆  不要求記名投票因要考慮政府「顏面」

曾明言反對的何君堯指，自己立場已經清晰表達，不接受經營和非經營帳目分拆；公務員架構太臃腫、公務員工資佔開支比率達26%；預算案應該「應削則削」。

被問到為何不要求記名投票，他說，要考慮政府「顏面」，「立場表達咗，係咪需要專登紀錄在案何君堯反對呢？」他笑言，做人要留有少少餘地，且相信政府「有辦法嘅都唔想要赤字嘅」。

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