偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

【張慧儀/養子Hanson/偉大媽媽】因為養子，讓張慧儀感受到了前所未有的牽腸掛肚滋味。她於2006年領養患有先天性心臟病的養子張晃維（Hanson），並視他如己出。數年前Hanson進行心臟手術延續生命，術後一度失自理能力，慧儀替兒子換片時發現他長滿膿包，頓時心痛得狂喊，故Hanson奇蹟醒來後，慧儀有了一個念頭，就是希望Hanson能比自己「早走」：「有我幫你善後一切！」

▲ 張慧儀於2006年領養患有先天性心臟病的養子Hanson。（陳慧安攝）

偉大媽媽張慧儀｜無心插柳下領養患先天心臟病兒子

慧儀領養Hanson時，他只有兩歲多，她坦言領養一事是無心插柳：「這一件事不是我計劃中，我是去孤兒院做一個義務工作，在那裡我遇到Hanson，我很相信緣份，我見到他的時候，覺得他很可愛，了解到他的情況後，坦白說，當時是有一種很憐憫的心態。」

她指孤兒院的小朋友被收養的機會不高，更何況是患有先天性心臟病Hanson？但那一刻她卻相信彼此有緣份：「我相信這是時機，如果他的出現早五年或三年，我未必會領養他，只能夠說，他在一個適合的時間，適合的時候出現，我就有這個機緣領養了他。」

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偉大媽媽張慧儀｜憶初為人母困難重重 Hanson長大後反過來照顧媽咪

回想起初領養Hanson的那段日子，作為新手媽媽的慧儀直言充滿挑戰：「因為我們溝通是一個問題，其實Hanson小時候在我家的時候，他不懂說話，只懂得三個單字而已，他懂『1、3、5』這三個字和懂得叫媽媽。」慧儀最擔心的是Hanson有什麼不舒服卻不懂得表達，但隨住兩人相處久了，慢慢就解決了彼此的溝通問題。

▲ 張慧儀認為在適當的時機遇上兒子。（陳慧安攝）

雖然Hanson患有心臟病，但慧儀指他平日沒有什麼其他病痛，而且個性乖巧，這讓她十分感恩：「他到現在都不會有什麼反叛期，當然他成長了，他有自己想法，他不是整天對抗周圍走不聽話的人，他沒有這些，所以我覺得他算是一個容易照顧的小朋友。」她又爆兒子現在反過來管媽咪，知道媽咪外出吃飯，就會叫她不要喝酒和夜歸，而且他更是一個小暖男，慧儀試過晚了點回家，梳洗過後，Hanson會為她吹頭髮，非常溫馨。

偉大媽媽張慧儀｜自覺單親家庭對兒子充滿愧疚

慧儀給予Hanson的愛路人皆見，絕對是100分好媽媽，但原來她內心深處對兒子充滿愧疚，因此兒子喜歡買玩具，她都會讓他買：「我不一定正確，但他沒有什麼朋友，他常跟我周圍去，他沒固定的朋友，這是我內疚的地方。」她認為透過買玩具給兒子，也算是一種補償。

慧儀又慨嘆：「我們單親家庭，這不是一個借口，只是我自己角度，但我經常覺得我給不到他一個完整家庭，還有我經常周圍走，他沒有一個安穩的生活環境、安穩的朋友，所以他喜歡的玩具，我一定買給他。」其實慧儀對Hanson無私的愛，已超越很多完整家庭了，她頓一頓表示：「所以媽媽不敢說給你什麼，但如果有一天我們離開這個世界，接受審判，我其他東西不敢說，我給你愛，我對你的愛問心無愧了。」

▲ 初次見到Hanson，慧儀覺得他很可愛。（電視截圖）

偉大媽媽張慧儀｜曾出埠工作對兒子牽腸掛肚

Hanson從不缺母愛，反之慧儀在兒子身上也學懂了愛，她指Hanson初來到她的家，晚上會指住門口，以身體語言表示想回到孤兒園，直至一個月後，他才慢慢習慣跟媽媽同住，豈料這個時候慧儀要出埠工作三至五天，她大可以叫孤兒園職員幫忙照顧Hanson，但她不想過去一個月建立的母子關係又要重來一次，於是焦急地叫身在馬來西亞的媽媽來港幫忙照顧Hanson，慧儀的媽咪二話不說趕來港照顧孫仔，而這一次亦是慧儀第一次如此想回家，因為家中有了她牽掛的人。

轉眼Hanson今年已踏入22歲，慧儀坦言多年來都沒有聘用外傭，是自己一手一腳將Hanson湊大，這亦是她引以為傲的地方。

▲ Hanson長大後變成小暖男。（網上圖片）

偉大媽媽張慧儀｜憶述兒子手術後曾失去自理能力：我真的很痛苦！

這些年來兩母子相依為命，也是彼此的倚靠，數年前Hanson進行一次心臟大手術，令慧儀留下了巨大陰影，她憶述當時情況：「我現在人生中講最多是『感恩』，為什麼我經常說？因為我真的親歷其境，那次手術後，我兒子的狀態是你想像不到的，不能夠自理，已經去到不能夠自理，要穿紙尿片，連我是誰也不知道，不能說話。」

當時慧儀已經有了一個最壞打算，就是帶失去自理能力的Hanson回到家鄉馬來西亞生活，她說：「為什麼離開香港呢？因為我很害怕他這樣的狀態，在香港始終會有傳媒會拍到，我不想兒子的樣子讓人見到，我很痛苦，我真的很痛苦，痛苦到我不懂得怎樣形容！」

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偉大媽媽張慧儀｜為兒子換尿片崩潰痛哭

有一天，醫生甚至問慧儀：「張小姐你有沒有宗教信仰？」慧儀激動表示：「你知道我當時怎樣回答他嗎？我說什麼都信，我的眼神是很無助，我什麼都信，觀音菩薩、上帝我什麼都信，救到我兒子就可以！」那時候兒子一直在ICU，直至他回到重症病房，慧儀才第一次幫兒子換尿片，她回想起當時畫面仍十分痛心：「一換片我見到他滿是膿，因為用尿片用得久，嘩，我立即崩潰，我換完尿片走出病房，我狂哭，哭完那剎那我覺得，我要帶兒子回馬來西亞了。」

偉大媽媽張慧儀｜兒子手術已做無可做

直至過了兩天，慧儀見到兒子雙眼突然有焦點，她不斷跟他說話，他卻不斷哭，再過了兩天，Hanson竟奇蹟有進展，慢慢開始懂得跟媽咪說話，開始知道媽咪是誰，更逐漸重拾自理能力，對此慧儀多次強調是幸運：「這是很幸運，如果我沒有這個幸運呢？所以我跟兒子說，因為他的手術做無可做了，但不等於他康復，他這輩子也不會康復，只是將他生命延長一段時間，好了，延長多少我們沒人知道，或者某一天他不行了。我跟兒子說，我們已溝通好，不要再做任何手術。」

▲ 數年前Hanson進行一次大手術，令慧儀留下很大陰影。（網上圖片）

偉大媽媽張慧儀｜盼兒子比自己早走

醫生跟慧儀講過，Hanson日後能做的手術，只有直接換心臟，但風險極大，因此慧儀和Hanson已經協議好不再做任何手術，因為不知道下一次手術之後會出現什麼情況，而且慧儀很擔心那時候老了，如果Hanson再出現無法自理的情況，她會照顧不到兒子，她謂：「我照顧不到你，但你生命會很沒有尊嚴，你只能夠睡在這裡，媽媽不想你這樣，如果你還自理不到，媽媽老了，媽媽又比你早走，你怎麼辦？對不對？」

慧儀坦言人始終要走：「如果到那一天，我們瀟灑，最好囝囝你先走，你比媽媽早走，我幫你善後一切，沒有什麼東西不可以說，所以到今天我也說，你先走，有我在！」相信正因為愛，才能夠變得如此豁達。

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