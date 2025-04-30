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民營經濟促進法｜李慧琼：能保證各類經濟組織公平參與市場競爭

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 1 小時前

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李慧琼表示，《民營經濟促進法》有服務保障及權益保護的章節，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。（民建聯提供）

十四屆全國人大常委會第十五次會議表決通過了《中華人民共和國民營經濟促進法》，5月20日起施行。全國人大常委李慧琼表示，該法將進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用。

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《民營經濟促進法》共9章78條，李慧琼特別提到科技創新章節，指國家鼓勵、支援民營經濟組織在推動科技創新、培育新質生產力、建設現代化產業體系中積極發揮作用；支援民營經濟組織參與國家科技攻關專案、支持有能力的民營經濟組織牽頭承擔國家重大技術攻關任務等。另有服務保障及權益保護的章節，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

籲香港民營企業家更積極參與內地或香港發展

李慧琼表示，民營企業在國家經濟發展中佔有非常重要的地位，用法治化、法律化的形式，促進民營經濟在中國經濟的增長，充分體現國家對民營經濟的重視。她認為香港民營企業家亦可以思考，在新形勢下配合國家擴大內需的方向，更積極參與內地或香港的發展。

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