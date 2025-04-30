殺校︱兩間獲「派0班」小學申請方案　獲教育局原則上批准

新學年兩間資助小學獲「派0班」小一，教育局今日（30日）公布，已審議有關學校分別申請的私小一及合併方案，並通知相關辦學團體或學校其申請獲原則上批准。教育局會繼續與學校保持聯繫，提供意見及支援，協助學校落實各項安排。

獲派0班小學申請發展方案「加辣」後，首批受影響的兩間小學，其中鴨脷洲街坊學校早前向教育局提交申辦私營小一班級，天主教博智小學則申請與其辦學團體轄下的天主教伍華小學合併。

▲ 黃大仙天主教博智小學申請與其辦團轄下天主教伍華小學合併，同獲教育局批准。

教育局指，一般而言，申請以私營方式開辦小一班級的學校須提交詳盡的計劃、資料及理據（包括管理與組織、學與教、校風與學生支援及學生表現四個範疇），證明學校有足夠能力為學生提供優質教育，學校的學習環境及設施須符合學生全面發展的要求。如學校選擇與其他學校合併，辦學團體及學校須提出合併的模式、時間表及各項細節，交由教育局審議有關申請。

教育局確認上述兩所學校不獲批資助小一班級後，隨即聯絡在自行分配學位階段獲派該些學校的家長，協助他們選擇其他公營小學的學位或重新參加統一派位，並視乎他們的意願及申請學生的兄姊入學情況作安排，盡力提供適切的協助。

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