DSE2025｜第二屆異地同考DSE筆試結束　內地學校考生：冀借DSE學歷到負笈外國

2025年中學文憑試（DSE）為第二屆實施「異地同考」安排，兩地舉行的最後一科經濟科筆試均已於今日（30日）完成。考評局指，本港試場連同內地設立3個試點考場，各試場整體運作順暢，各科閱卷工作亦正按計劃進行，務求在7月16日如期放榜。至於經改良的「報到易」應用程式整體約9成考生使用。

考評局今發網誌表示，提到今年繼續在大灣區內地城市設立試點考場，並由去年兩個增至三個，涉及三所內地與考學校，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校（深圳培僑信義學校）、廣州暨大港澳子弟學校（廣州暨大學校），以及廣州南沙民心港人子弟學校（廣州民心學校），安排約230名來自該三所學校及東莞暨大港澳子弟學校的合資格學校考生應考，局方指所有科目筆試亦於今日順利完成。

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局方指，除了內地與考學校的監考員，考評局亦委派職員及來自香港的資深考務人員監督及協助試點考場運作，落實各項試卷保密及場地監控安排，確保維持文憑試一貫的公平公正，考評局秘書長魏向東亦曾於4月中到三間內地試點考場視察。在考試完成後，所有考生的答卷將運送到香港的答卷掃描中心處理，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併進行閱卷與評級。

魏向東表示，今年文憑試不但增加一個內地試點考場，考生人數與科目亦較去年增加，故局方早已進行各項籌備工作，由試卷押運和保密、佈置考場、招聘與培訓考務人員等不同環節，形容各環節均一絲不苟。

考評局網誌亦刊載其中一名來自廣州民心學校的考生訪問。局方指，該名考生張伸聞於香港就讀初中，中四起入讀民心學校修讀文憑試課程，目標是到海外升學，同時亦考慮升讀內地或香港的大學，認為文憑試廣受內地與海外院校認可，正可配合他的升學需要。他說：「在原校考場應考有助減輕壓力，「如要到全新環境應考，始終會較緊張，而且我們亦習慣於校內考試，心情會輕鬆一點。」

▲ 考評局秘書長魏向東（右二）與考評局人員於廣州暨大學校監察答卷押送回港的過程。（考評局網誌圖片）

同時，今年考評局在文憑試禮堂試場採用經「優化」的第二代公開考試支援系統（PESS2），協助監考員進行考生點名及點算答卷等考務工作，整體有約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。

局方稱在筆試期間一直監察系統運作，亦與試場學校保持聯繫，其中位於北角的金文泰中學在核心科目及多個選修科目均為試場，校長馮黎妙儀指系統在考試期間運作順暢，協助監考員完成相關的考務程序，她說該校在開考前有動員負責文憑試的教師及中六同學參與演練，熟習系統運作，故開考時師生也準備就緒，能有效率地完成各項工作。

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