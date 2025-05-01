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麥當勞優惠｜麥當勞D24榴槤新地回歸！　一連5日限時優惠$30起歎麥炸雞/麥樂雞餐

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

麥當勞D24榴槤新地回歸！一連5日限時優惠$30起歎麥炸雞或麥樂雞餐。

麥當勞又有新優惠！由5月1日起一連5日推出3款長周末優惠，2款麥炸雞套餐低至$30外，超人氣榴槤新地亦將會回歸麥當勞甜品站，大家可以在周末盡情享受美食！

麥當勞優惠｜一連5日推3款優惠 超抵價$30歎2款麥炸雞套餐

5月1日至5日期間，麥當勞App推出3款限定優惠，原味麥炸雞（2件）或蜜糖BBQ麥炸雞（2件）套餐可以破天荒超抵價$30享用，另外更有「$48麥樂雞（18件）」及「$88脆香雞翼分享桶（16件）」兩款人氣優惠，一連5日也可以至抵價品嚐美食。

5月1日至5日期間，麥當勞App推出3款限定優惠。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜D24榴槤新地限時回歸

除此之外，超人氣真．D24榴槤新地會回歸全線麥當勞甜品站，由5月2日早上11時起，大家以期間限定價$27品嚐，另追加一球D24榴槤蓉只需$18，最多可以追加1次。真．D24榴槤新地由馬來西亞直送的真‧D24榴槤果肉搭配幼滑香甜的雲呢拿新地，滿滿的香氣在口腔內縈繞不絕！

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麥當勞優惠｜AlipayHK限時派$5禮券

為慶祝長週末來臨，即日起至5月14日期間，顧客凡於AlipayHK指定頁面領取買$50減$5禮券，然後到麥當勞餐廳或App使用AlipayHK消費滿$50元或以上，即可享有$5元折扣優惠。$5禮券於每日指定3個指段發放，分別是上午7時、中午12時、傍晚6時發放。

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