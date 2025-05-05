金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

【博愛醫院鄧佩瓊紀念中學/香港電影金像獎/爸爸/蘇文濤/劉青雲】在光影交錯的銀幕世界裡，蘇文濤（Dylan）以一個令人毛骨悚然的少年殺人犯形象驚艷觀眾，卻在現實生活中是一位勤奮努力、懷抱夢想的香港教育大學學生。他從梁朝偉手中接過金像獎最佳新演員獎座的那一刻，不僅象徵著他的演藝生涯初露鋒芒，更揭開了他在戲劇與現實之間的微妙平衡與成長故事。究竟是甚麼，讓一個未曾沾染世故的少年，能將黑暗演繹得如此逼真？

▲ 蘇文濤在校園時偶爾會與同學一起打籃球。 （陳慧安攝）

金像獎蘇文濤｜在充滿愛與笑鬧家庭中成長

Dylan出身於一個雙職家庭，父親任職水電技工，承接各類工程維修；母親則是社區髮型師，主要服務街坊客群。家中還有一位年長7歲的哥哥，現為職業治療師。雖然兄弟年齡差距較大，但感情深厚，偶爾嬉鬧爭執（如哥哥童年時以BB彈槍捉弄他），但衝突總能迅速化解。Dylan用「不是很有錢，但充滿愛與幸福感」形容自己的家庭，特別強調與哥哥因共同喜愛動漫、日文歌曲而建立深厚情誼，哥哥更是他探索興趣的重要啟蒙者。

▲ 蘇文濤在充滿愛與笑鬧的家庭中成長​​​​​​​。 （受訪者提供）

金像獎蘇文濤｜意外開啟劍擊之路

Dylan原本是排球愛好者，小六暑假勤練跳躍，期盼中學能加入校隊，卻因學校未設排球隊而轉練劍擊。這個「替代選擇」意外開啟他長達5年的劍擊生涯。他回憶首次持劍對戰時憑著敢攻敢拼的膽識，快速嶄露頭角，雖然後來因訓練不足遇到瓶頸，但轉任指導師弟的角色反而讓他更享受這項運動的樂趣。

根本不懂害怕，拿著劍只管往前衝！

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金像獎蘇文濤｜影壇新星的奇蹟之路

從未有演出經驗的Dylan，16歲時經媽媽朋友的女兒介紹參加電影試鏡，他當時聽到邀約感到驚訝，便抱著「好像幾好玩，反正沒有甚麼可以輸」的心態嘗試，卻就此改變人生軌跡。為了準備《爸爸》中弒母殺妹的極端角色，任職職業治療師的哥哥成為他演戲智囊，提供真實精神病患案例作參考，指導他觀察思覺失調患者的微表情。

Dylan坦言好奇心驅使他深入研究角色，甚至試鏡後「賴死不走」，求副導演讓他觀摩其他演員的表演，因為「這可能是一生僅有的機會」。人人都會想獲導演選中，但Dylan心裡有一刻希望自己落選，「試鏡後，才知道拍戲原來好攰！」

最終，經過逾百人海選，憑藉導演翁子光形容的「清潔、單純眼神」獲選出演電影《爸爸》。

▲ 《爸爸》改編自2010年荃灣弒母殺妹真實案件，講述茶餐廳老闆阮永年（劉青雲飾）與犯下滅門血案的兒子阮厚明（蘇文濤飾）之間糾葛的親仇關係。

金像獎蘇文濤｜挑戰極端角色

《爸爸》改編自2010年荃灣弒母殺妹真實案件，講述茶餐廳老闆阮永年（劉青雲飾）與犯下滅門血案的兒子阮厚明（蘇文濤飾）之間糾葛的親仇關係。Dylan首次入片場便與影帝劉青雲上演多場窒息級父子對峙，憑直覺式演技將精神分裂少年的無助與絕望刻畫入微，獲得影評盛讚超越年齡的克制與張力。

回憶拍攝過程，他特別提到行兇的場景：「那晚現場氣氛凝重，全程我都躲在角落，心情緊張又忐忑，特技化妝尤其逼真，當時感覺就像真的在傷害別人，過程中手一直在發抖，緊張得難以控制。」更令人害怕的是，他意外弄傷飾演母親的谷祖琳眼睛，「聽說弄傷了眼角膜，要休息一星期，甚至可能有機會失明，那時我怕到傻了，但幸好最後沒事。」

▲ 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學助理校長劉家豐，形容蘇文濤文靜且思考深入，會提出銳利問題，學業成績屬中上水平，雖未盡全力，但足以升讀大學。（陳慧安攝）

金像獎蘇文濤｜學業與夢想之間

家庭的支持是他演藝路上重要力量。Dylan中學時期就讀於博愛醫院鄧佩瓊紀念中學，拍攝《爸爸》期間正值中五下學期，香港中學文憑試（DSE）備考的關鍵階段，需協調早退和請假。父母起初擔心他演殺人犯會影響未來求職，尤其他曾想從事社工或教師工作，又怕會因為專注拍戲而放棄學業。

學校對他的請假半信半疑，校長甚至擔心他遭遇騙案，後經證明及家長溝通後才全力支持，願意支持他的演藝發展，並透過補課和課業安排幫助他克服學業困難。

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金像獎蘇文濤｜父親1句話成最強後盾

備考期間，某夜他與哥哥深夜談心流露壓力，不料被父親無意聽見隔天傳來訊息：「就算考成點都支持你」，讓他首次感受到無條件的親情，躲進洗手間落淚。這份無條件的支持，成為他度過難關的最大動力。最終，他以「對得起自己」的成績考入香港教育大學英文教育系，邁進教師夢的第一步。

這比任何補習還有用，讓我明白讀書是為對得起自己，不是為了滿足誰。

▲ 蘇文濤從影帝梁朝偉手中接過金像獎獎座。 （受訪者提供）

金像獎蘇文濤｜榮耀時刻

憑藉《爸爸》中的出色表現，蘇文濤先後獲得《香港電影導演會年度大獎》及《香港電影金像獎》最佳新演員獎。談及提名感受，他真誠表示：「能與陳卓賢、邱彥筒等前輩並列提名是難以置信的榮譽，猶如人生里程碑。」隨即露出招牌笑容補充：「將來甚至可以跟兒子炫耀，你老爸當年可是和陳卓賢出現在同一個獎項提名呢！」

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金像獎蘇文濤｜重拾遺失的青春

雖然以黑暗角色嶄露頭角，Dylan最渴望詮釋的卻是快樂中學生角色。「疫情奪走3、4年校園時光，連過夜訓練營都變日營。希望透過演戲重拾那些遺失的青春片段。」無論是教師夢或演員路，這位擁有雙面的少年，正用他最純粹的熱情，譜寫屬於自己的精彩篇章。

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