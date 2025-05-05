  • 27°C
香港時間：202555日 (一) 09:43

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學/香港電影金像獎/爸爸/蘇文濤/劉青雲】在光影交錯的銀幕世界裡，蘇文濤（Dylan）以一個令人毛骨悚然的少年殺人犯形象驚艷觀眾，卻在現實生活中是一位勤奮努力、懷抱夢想的香港教育大學學生。他從梁朝偉手中接過金像獎最佳新演員獎座的那一刻，不僅象徵著他的演藝生涯初露鋒芒，更揭開了他在戲劇與現實之間的微妙平衡與成長故事。究竟是甚麼，讓一個未曾沾染世故的少年，能將黑暗演繹得如此逼真？

蘇文濤在校園時偶爾會與同學一起打籃球。 （陳慧安攝）

金像獎蘇文濤｜在充滿愛與笑鬧家庭中成長

Dylan出身於一個雙職家庭，父親任職水電技工，承接各類工程維修；母親則是社區髮型師，主要服務街坊客群。家中還有一位年長7歲的哥哥，現為職業治療師。雖然兄弟年齡差距較大，但感情深厚，偶爾嬉鬧爭執（如哥哥童年時以BB彈槍捉弄他），但衝突總能迅速化解。Dylan用「不是很有錢，但充滿愛與幸福感」形容自己的家庭，特別強調與哥哥因共同喜愛動漫、日文歌曲而建立深厚情誼，哥哥更是他探索興趣的重要啟蒙者。

蘇文濤在充滿愛與笑鬧的家庭中成長​​​​​​​。 （受訪者提供）

金像獎蘇文濤｜意外開啟劍擊之路

Dylan原本是排球愛好者，小六暑假勤練跳躍，期盼中學能加入校隊，卻因學校未設排球隊而轉練劍擊。這個「替代選擇」意外開啟他長達5年的劍擊生涯。他回憶首次持劍對戰時憑著敢攻敢拼的膽識，快速嶄露頭角，雖然後來因訓練不足遇到瓶頸，但轉任指導師弟的角色反而讓他更享受這項運動的樂趣。

根本不懂害怕，拿著劍只管往前衝！

點擊圖片放大
+5
+4

金像獎蘇文濤｜影壇新星的奇蹟之路

從未有演出經驗的Dylan，16歲時經媽媽朋友的女兒介紹參加電影試鏡，他當時聽到邀約感到驚訝，便抱著「好像幾好玩，反正沒有甚麼可以輸」的心態嘗試，卻就此改變人生軌跡。為了準備《爸爸》中弒母殺妹的極端角色，任職職業治療師的哥哥成為他演戲智囊，提供真實精神病患案例作參考，指導他觀察思覺失調患者的微表情。

Dylan坦言好奇心驅使他深入研究角色，甚至試鏡後「賴死不走」，求副導演讓他觀摩其他演員的表演，因為「這可能是一生僅有的機會」。人人都會想獲導演選中，但Dylan心裡有一刻希望自己落選，「試鏡後，才知道拍戲原來好攰！」

最終，經過逾百人海選，憑藉導演翁子光形容的「清潔、單純眼神」獲選出演電影《爸爸》。

《爸爸》改編自2010年荃灣弒母殺妹真實案件，講述茶餐廳老闆阮永年（劉青雲飾）與犯下滅門血案的兒子阮厚明（蘇文濤飾）之間糾葛的親仇關係。

金像獎蘇文濤｜挑戰極端角色

《爸爸》改編自2010年荃灣弒母殺妹真實案件，講述茶餐廳老闆阮永年（劉青雲飾）與犯下滅門血案的兒子阮厚明（蘇文濤飾）之間糾葛的親仇關係。Dylan首次入片場便與影帝劉青雲上演多場窒息級父子對峙，憑直覺式演技將精神分裂少年的無助與絕望刻畫入微，獲得影評盛讚超越年齡的克制與張力。

回憶拍攝過程，他特別提到行兇的場景：「那晚現場氣氛凝重，全程我都躲在角落，心情緊張又忐忑，特技化妝尤其逼真，當時感覺就像真的在傷害別人，過程中手一直在發抖，緊張得難以控制。」更令人害怕的是，他意外弄傷飾演母親的谷祖琳眼睛，「聽說弄傷了眼角膜，要休息一星期，甚至可能有機會失明，那時我怕到傻了，但幸好最後沒事。」

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學助理校長劉家豐，形容蘇文濤文靜且思考深入，會提出銳利問題，學業成績屬中上水平，雖未盡全力，但足以升讀大學。（陳慧安攝）

金像獎蘇文濤｜學業與夢想之間

家庭的支持是他演藝路上重要力量。Dylan中學時期就讀於博愛醫院鄧佩瓊紀念中學，拍攝《爸爸》期間正值中五下學期，香港中學文憑試（DSE）備考的關鍵階段，需協調早退和請假。父母起初擔心他演殺人犯會影響未來求職，尤其他曾想從事社工或教師工作，又怕會因為專注拍戲而放棄學業。

學校對他的請假半信半疑，校長甚至擔心他遭遇騙案，後經證明及家長溝通後才全力支持，願意支持他的演藝發展，並透過補課和課業安排幫助他克服學業困難。

點擊圖片放大
+4
+3

金像獎蘇文濤｜父親1句話成最強後盾

備考期間，某夜他與哥哥深夜談心流露壓力，不料被父親無意聽見隔天傳來訊息：「就算考成點都支持你」，讓他首次感受到無條件的親情，躲進洗手間落淚。這份無條件的支持，成為他度過難關的最大動力。最終，他以「對得起自己」的成績考入香港教育大學英文教育系，邁進教師夢的第一步。

這比任何補習還有用，讓我明白讀書是為對得起自己，不是為了滿足誰。

蘇文濤從影帝梁朝偉手中接過金像獎獎座。 （受訪者提供）

金像獎蘇文濤｜榮耀時刻

憑藉《爸爸》中的出色表現，蘇文濤先後獲得《香港電影導演會年度大獎》及《香港電影金像獎》最佳新演員獎。談及提名感受，他真誠表示：「能與陳卓賢、邱彥筒等前輩並列提名是難以置信的榮譽，猶如人生里程碑。」隨即露出招牌笑容補充：「將來甚至可以跟兒子炫耀，你老爸當年可是和陳卓賢出現在同一個獎項提名呢！」

點擊圖片放大
+14
+13

金像獎蘇文濤｜重拾遺失的青春

雖然以黑暗角色嶄露頭角，Dylan最渴望詮釋的卻是快樂中學生角色。「疫情奪走3、4年校園時光，連過夜訓練營都變日營。希望透過演戲重拾那些遺失的青春片段。」無論是教師夢或演員路，這位擁有雙面的少年，正用他最純粹的熱情，譜寫屬於自己的精彩篇章。

更多相關內容：

金像獎2025｜新生代演員蘇文濤奪最佳新演員　父母曾擔心演殺人犯影響求職

金像獎2025｜劉青雲憑《爸爸》四度封金像影帝　與郭藹明恩愛扶持逾25年再爆冧妻宣言

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

金像獎2025｜新生代演員蘇文濤奪最佳新演員　父母曾擔心演殺人犯影響求職
10:57 2025/04/28
金像獎2025｜新生代演員蘇文濤奪最佳新演員　父母曾擔心演殺人犯影響求職
金像獎2025｜劉青雲憑《爸爸》四度封金像影帝　與郭藹明恩愛扶持逾25年再爆冧妻宣言
14:25 2025/04/28
金像獎2025｜劉青雲憑《爸爸》四度封金像影帝　與郭藹明恩愛扶持逾25年再爆冧妻宣言
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
09:00 2025/05/04
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible
10:00 2025/03/17
視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible
名人尖子︱《愛回家》「英進」轉跑道花8個月考獲侍酒師　招浩明親解與品酒師不同之處
11:10 2025/04/23
名人尖子︱《愛回家》「英進」轉跑道花8個月考獲侍酒師　招浩明親解與品酒師不同之處
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
11:00 2025/04/20
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

你可能感興趣

金像獎2025｜新生代演員蘇文濤奪最佳新演員　父母曾擔心演殺人犯影響求職
10:57 2025/04/28
金像獎2025｜新生代演員蘇文濤奪最佳新演員　父母曾擔心演殺人犯影響求職
金像獎2025｜劉青雲憑《爸爸》四度封金像影帝　與郭藹明恩愛扶持逾25年再爆冧妻宣言
14:25 2025/04/28
金像獎2025｜劉青雲憑《爸爸》四度封金像影帝　與郭藹明恩愛扶持逾25年再爆冧妻宣言
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
09:00 2025/05/04
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
人物專訪 DSE 演員 香港電影金像獎 劉青雲 谷祖琳 家庭教育 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 電影 劍擊

最高瀏覽

偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水
飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水
謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕
謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕
急症室最長等候時間（05月05日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月05日 時間04:05）
尖子培育｜如何培育女兒成為傑出領袖？ 哈佛研究：父母必讀4大秘笈
尖子培育｜如何培育女兒成為傑出領袖？ 哈佛研究：父母必讀4大秘笈