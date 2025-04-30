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校長專訪｜公屋狀元棄神科讀歷史執教鞭　熱血校長：教好學生比賺大錢滿足

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長是昔日公屋狀元，如今當上校長，認為教好學生比搵大錢更滿足。

基督教香港信義會元朗信義中學】自小成績優異的尹浩然，在A-level拿下全A的佳績，以現今標準來說絕對是狀元尖子，卻沒有向傳統父母希望的醫生、律師方向發展，竟跑去讀歷史做老師，只想以生命影響生命，教育下一代，如今他是基督教香港信義會元朗信義中學的校長。

三歲定八十，尹校長在小學時寫我的志願時已經是老師，這志願在成長中不斷受到考驗，可幸這些經歷更加堅定他要做老師的目標，也造就了如今總是大膽創新的他。

尹浩然於9年前以40歲的年輕校長之姿登場，逐步將學校帶領成為天水圍、元朗區內數一數二的Band 1中學，近年的升中講座至少有二、三千人參加，放榜前後叩門的學生更是多不勝數。

尹浩然校長認為當師長最重要「有團火」，只要仍然好想為學生做事，而非為了任何利益，便能一直走下去。（湯致遠攝）

元朗信義中學｜自小志願是當老師

這位尖子出身的尹校長，只是借鑑自身的經歷，盡力為下一代裝備自己。公屋出身的他，身為4兄弟姊妹的大哥，生活艱苦，直言小時候窮得只能睡地板。他說：「父母從小就期望我好好讀書，做榜樣，照顧細佬妹，唔生性都唔得。」成長環境令他很早有覺悟，明白世界上沒有不勞而獲，只能靠自己努力。

自小成績拔尖的尹校長，自謙說只是掌握到讀書方法，他認為最重要是學會堅持自己的選擇。高中的他堅持選讀文科，即使媽媽軟硬兼施又利誘亦動搖不了。「媽媽很氣憤，傳統一向認為理科先可以搵錢，文人係窮。我好清楚明白錢是很重要，人生需要有穩妥收入，但不一定要做醫生。」

後來他A-level亦考穫全A級佳績，入讀香港大學，不過他的選科再次跌破眾人的眼鏡。「基本上所有學科是任選，大家都以為我會讀法律，但我選了入文學院讀歷史，做老師的目標仍然不變。」大學期間他曾到保險公司短期實習，見識了以金錢打造的享受世界，卻更堅定了他的理想。「人生不是要不斷追求更多的財富，反而需要心靈感到滿足。做一位好老師，以生命影響生命更有意義。」

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元朗信義中學｜生命影響生命

尹校長笑說在30歲前幾乎已涉獵所有老師能走的路，由大學時期的兼職夜校老師、碩士畢業後的助教等，又或是教育局的規劃課程、考評局的出卷改卷等都有他的足迹。「在大學做助教好似好高級，但跟學生只是知識上的交流，他們如何做人行事是過問不到。我想回到學校，教育和經歷一代又一代的學生，引導他們成長。」

至今他仍記得首次正式上課時的情景。「我被中六學生質問，大他們幾年，有何資格做老師，我反問『我大你幾年已經可以教你，你係咪應該要努力些』。」想不到這句說話點醒了那位學生，令他更發憤學習。

無論在讀書和教學生涯中，尹校長早就明白人生不是只有讀書。「如果我們學生的終極不是DSE，而是人生的話，作為老師的會不會期望學生有多幾對翼。就如作為津貼中學，也可以有直資中學的風采，重點是不收取任何費用。」

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元朗信義中學｜人生不只有DSE

尹校長說：「我明白窮人的骨氣，如果讓學生自己俾錢，他們不自覺會選擇較便宜的課程，我不想學生有這個掣肘。」己所不欲勿施於人，他想起在大學二年級時曾獲教授推薦到史丹福大學升讀，當時他顧慮到家庭環境，即使想去也只能拒絕。

尹校長認為學生的生活不只有DSE，人生可以有好多選擇，為此他大搞管弦樂計劃。「我不是要老師組一班學生做樂團，出去比賽拿獎，而是要每個中一學生都識樂器玩管弦樂，在數個月要上台合奏表演。」學校提供導師和免費的樂器租借，星期五課後變成Art Friday，同學只玩音樂和藝術。

「不是精英才能學樂器，至少要比學生有機會接觸樂器，才知有沒有興趣，發掘才藝。」尹校長直言未必所有同學都喜歡樂器，但長大後一定理解和記得老師為他們所做。「要承擔學生對你短暫的不喜歡，但卻有機會成就了他們的人生。成果不必在我，但成功必須有我在身邊。」

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敢於前瞻的尹校長，更大膽將學生考試成績的比重降至三成，反而更着重學生在課堂或其他方面的表現。「老師應該着重學生的成長多過成績，我不覺得搞好成長會犧牲成績，好的成長會令成績更好。」學生的喜好或課外活動，是可以跟學業同步發展的。

元朗信義中學｜一人想讀也開班

就如學校力推的外語班，中三至中五學生可以學日文、韓文、德文等，當他們考取這些專業資歷時，人生便多了選擇。而正規課程同樣多元化，冷門的中國文學、英國文學、音樂等都有開課，尹校長認為不能以學校資源有限便扼殺學生的可能性，有位同學便成功獲港大音樂系取錄。

曾有學生想讀德文，即使只有一人也同樣開班。「我不是要學生拿優異的成績，只要他努力，盡力去讀就開班。」皆因他想起在預科時，只有他一人修讀歷史，學校因資源問題而幾乎不能開課，當時他很不服氣，認為教育不應該是這樣子，學生的選擇不應因為小眾而被忽略。

成就學生已成了尹校長的使命，近年他不斷聯絡和拜訪海外學校，包括日本、韓國、內地等，交流之餘更協議保送學生就讀，這大膽的想法已真正落實於學生身上，有學生已在北京清華大學就讀，基層學生也可一圓留學夢。

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