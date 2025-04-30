職場調查｜CTgoodjobs：上班族人工續升　61%受訪者想轉工

大型求職平台 CTgoodjobs 在本年第一季透過網上問卷形式，進行了《CTgoodjobs 2025 年第一季薪酬調查》。結果顯示，一般員工的月入中位數為港幣(下同)2.3萬,，比去年的2.2萬 上升 4.5%；管理層的月入中位數為3.8萬，比去年的3.5萬提升 8.6%。

▲ CTgoodjobs董事王清認為，是次調查反映出市場對高技能人才的需求依然強勁。

眾多行業中，以「資訊科技／電子商務」行業的員工的工資最高，達到3.1萬；管理層的工資亦以「資訊科技／電子商務」領先，月薪可達5.5萬。至於年齡層層上，31 歲至 35 歲及 46 歲至 50 歲的員工，最有能力爭取更好工資，月入中位數可達最高的港幣2.8萬元。然而，61 歲或以上的員工，只有港幣1.9萬元。



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一直以為，中西區上班族工資較高，但調查發現在離島區公司工作，月入中位數最高可達30,150元；但並不驚訝的是，屯門區工作的月入中位數最低，僅為2萬元。

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雖然全球經濟不穩，調查時特朗普已再任美國總統，但調查發現 61%受訪者有計劃在 今年轉工。打算轉工佔比最高的行業，為「媒體／出版」及「鐘錶／珠寶」，佔比高達 76.5%，而「政府／公共部門／公用事業」受訪者，只有 48.1%打算轉工。原因主要是是「薪酬待遇未如理想」（56.4%）、「現職公司缺乏晉升機會」（30.4%）及「現職公司缺乏福利政策」（24.4%）。

至於最受打工仔歡迎的 5 家企業或機構，順序為「政府」、「港鐵」、「香港上海滙豐銀行 HSBC」、「Google」和「醫院管理局」。CTgoodjobs 董事王清認為：

今 年香港勞動力市場依然充滿挑戰。是次調查報告顯示，無論員工或管理層的月入中位數均上升，當中『資訊科技／電子商務』的人工更連續兩年成為行業之冠，這反映出市場對高技能人才的需求依然強勁，亦證明香港重視創新科技，企業願意投放資源，提升產業科技水平。

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對僱主的 3 大建議︰

1. 薪酬調整：考慮根據市場趨勢調整薪酬，特別是在 IT 及電子商務領域，以吸

引和留住優秀人才。

2. 福利政策：為員工提供具有競爭力的福利，例如健身補助、靈活工作安排及

持續進修機會，以提升員工滿意度和忠誠度。

3. 晉升機會：雖然目前升職機會偏低，但企業應該設計清晰的職業發展路徑，

並定期進行績效評估，提供升遷機會以提高員工的留任意願。

對求職者的 3 大建議︰

1. 提升技能：求職者應該注重提升自身技能，特別是如何將 AI 應用於自身的工

作範疇上，這將有助於提高其市場競爭力及薪酬水平。

2. 了解市場狀況：搵工時，求職者應研究不同公司的薪酬及福利政策，選擇最

符合自身需求的機構。

3. 明確職涯目標︰設定清晰的職業目標，並尋求能夠提供相應發展機會的公司，

避免因缺乏晉升機會而影響職業生涯。



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