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五一黃金周2025｜內地客提早抵港避人潮　高中生為到港大打卡訪港惟不知要事前登記

港聞

發布時間： 15 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

五一黃金周明天開始，高鐵西九龍站有旅客陸續抵港。（曾耀輝攝）

五一黃金周明天（5月1日）開始，入境處預計一連5日將有約571萬人次進出香港。有內地客避開人潮，提早於今日（30日）抵港，有一家五口指高鐵站人流明顯較去年底聖誕假期少，過關過程順利。另有內地高中生指為了到港大打卡來港，惟不知要事前登記。

記者昨日傍晚到訪高鐵西九龍站，人流不算多，但亦有不少內地旅客陸續抵港。鄧太一家五口來自福建，今次來港5天，主要帶子女到迪士尼和尖沙咀等景點觀光。他們去年底聖誕假期亦曾訪港，鄧太憶述當時「擠到走不了」，今次則特地早一日出發避開人潮，人流明顯較上次少，過關亦十分順利。她提到，今次與子女出遊不會特別計算花費，又認為香港物價與北京、上海等一線城市相若，不會太貴。

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在廈門就讀高中的魏同學與家人訪港兩天，她指已來港多次，今次主要會到迪士尼及到香港大學「打卡」，稱聽説港大是很好的學校，希望去看看。惟記者向其詢問是否已登記時，她指「不知道，要登記嗎？」；獲記者提醒5月3日前的參觀名額及導賞團已全部爆滿後，她就說會試試，「說不定會讓我進去」。

來自安徽的高小姐首次到訪香港，逗留4日。她指今次的花費沒有特定預算，加上住在朋友家，可節省不少金錢，「香港酒店太貴了」。高小姐事前在小紅書上「看攻略」，希望到維港、太平山，及電影《重慶森林》的取景地中環半山扶手電梯，又會到深水埗買「CCD相機」（舊款數碼相機）。她又指，自己從小熱愛看香港的警匪劇集，將會到《學警出更》、《陀槍師姐》等劇集的取景地舊油麻地警署打卡。

港人北上避人潮：香港太無聊

內地客南下時，亦有港人選擇北上。向先生和家人到家鄉長沙5日4夜，他指逢長假期都會到內地，主要是探親和遊玩，「香港太無聊，地方又細又逼，啲地方都玩過晒」，加上很多內地人來港，寧願到家鄉避開人潮。

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