國家安全｜兩位前「一哥」鄧炳強、李明逵同場　撐「國、家、我」培訓活動

兩位前「一哥」鄧炳強和李明逵日前同場，為出席由中銀香港資助、勵進教育中心主辦﹑教育局及保安局支持的第四屆「國。家。我」全港校際及團體短片製作培訓和比賽，李明逵本身是勵進教育中心理事。

范徐麗泰與兒子范駿華同場

「國。家。我」4月26 日及27 日進行了一連串培訓活動。首日於中銀大廈演講廳以國家安全教育講座和互動交流形式展開，出席嘉賓包括鄧炳強、中央駐港國安公署聯絡局副局長謝志祥、導演高志森、勵進教育中心主席范徐麗泰、立法會保安事務委員會主席兼中銀香港總法律顧問簡慧敏、勵進教育中心理事李明逵，以及勵進教育中心理事兼活動籌委會主席范駿華。

鄧炳強及謝志祥為參加者解讀香港國家安全的最新形勢以及所面對的挑戰，鼓勵青年人在維護國家安全方面要奮發有為。比賽共有 23 間學校報名，超過 130 名青少年參與。

活動第二日，警務處聯同消防處和勵進教育中心於康樂及文化事務署轄下的「曹公潭戶外康樂中心」舉行代號為「安橋」的跨部門大型反恐演習，藉此教育參與的學生遇到恐怖襲擊時應採取的行動，從中實踐「閃、避、求」和「見疑即報」等指引，並加深其對恐怖主義威脅的認知和警覺性。另外，參加者也在演習前與專業部隊隊員進行近距離交流。

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