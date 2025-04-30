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網約車｜滴滴出行推「經濟型」網約車服務惹議　運輸署：續依法打擊非法出租或取酬載客活動

港聞

發布時間： 1 小時前

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運輸署表示，當局銳意提升個人化點對點交通服務質素。（資料圖片）

內地網約車平台「滴滴出行」上周五（25日）突宣布在香港推出「經濟型」網上預約私家車服務，車費較預約的士更平，引起業界關注。運輸署今日（30日）表示，當局銳意提升個人化點對點交通服務質素，今日與的士業界會面，就提升的士服務質素和促進行業健康發展交換意見，並重申政府將持續依法打擊非法出租或取酬載客活動，保障市民的安全和利益。

運輸署指，為改善的士服務，政府已實施的士司機違例記分制度和兩級制罰則，並推出的士車隊制度，引入系統化管理、善用科技的車隊，獲選的5個車隊營辦商正在籌備，預計7月底前投入服務。

政府建議規定所有的士必須在車廂內安裝車廂攝錄機、行車記錄儀和全球衞星導航系統，也建議規定所有的士司機必須提供電子支付方式，現正跟進相關建議的立法工作。

規管網約車平台方面，對於以互聯網或手機應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務，政府一直持開放態度，但相關平台必須確保所提供的載客服務合乎法規。運輸署正檢視個人化點對點交通服務的整體供求，今年內會就規管網約車平台、合規服務的車輛、司機的相關牌證要求等訂定立法建議。

運輸署提醒有意使用出租汽車服務的市民，在出發前向服務提供者查詢或使用運輸署網上查詢系統，查證有關私家車是否已獲發出租汽車許可證。

署方重申，乘客使用非法出租汽車服務可能蒙受風險。當發生交通事故，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險或會失效。

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