無人駕駛｜運輸署擴大百度自動車測試路段　將進行指定人員載客測試

運輸署去年11月底向百度批出首個自動駕駛車輛先導牌照，今日（30日）擴大牌照在北大嶼山進行自動駕駛車輛測試的路段，涉及路段包括暢興路、航天城第二街、赤鱲角南路等20路段。

百度已獲批准10輛自動車於指定時段和路段進行測試。經擴大的路段分別為暢興路、航天城第二街、航展道、東耀路、東輝路、過路灣路、航膳西路、航膳東路、駿運路交匯處、駿運路、駿裕路、駿運南路、駿坪路、赤鱲角南路、機場南交匯處、機場路、暢航路、暢順路、暢連路及南環路。

發言人表示，早前獲批准往來香港國際機場四號停車場及赤鱲角南路的路段，百度已完成公開道路不載客測試，下階段將進行指定人員的載客測試。

百度自去年12月開始測試項目，至今運作大致暢順，自動車行經不同場景的路段及與其他車輛共用道路時表現穩定，做到高度自動化駕駛（國際標準第四級），即在特定設計運行條件下持續執行全部動態駕駛任務，並自動執行最小風險策略，技術水平與內地以至世界各地相若。

測試期間，自動車上長駐經訓練的後備操作員，以在有需要時接管車輛操控。自今年2月中起，相關項目的自動車由每次測試一輛增至五輛，今次更新先導牌照進一步增至每次10輛，讓系統收集更多有用數據。

所有先導自動車需於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。先導牌照的詳情已上載運輸署自動車測試網頁。

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