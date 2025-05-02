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港鐵大嬸｜大嬸搭「GoGo Train」運大型儲物櫃　站港鐵車門處阻乘客上落車

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

大嬸搭「GoGo Train」運大型儲物櫃，站港鐵車門處阻乘客上落車。

除持有許可證外，港鐵對一般乘客說攜帶的行李有尺寸限制，超出規定的大件行李不能攜帶如港鐵。

近日，有人在Facebook「香港突發事故爆料區」群組發帖，指日前搭港鐵時，見到有一名大嬸利用港鐵運送大型儲物櫃，且將其放置在車門處，阻擋乘客進出；不少網民批評大嬸此舉不僅影響其他人，更存在安全隱患。

巴士大媽｜大媽攜大件行李兼推車上巴士　車長僅開單邊車門獲網民支持

港鐵大嬸｜搭港鐵運送大型儲物櫃

樓主日前乘搭港鐵東涌線時，見到車廂內有大嬸攜帶大件行李。

從照片可見，1位大嬸站在車廂的車門處，身旁有1個用黑繩固定在木板推車上的大型黑色儲物櫃，她用手扶著另一端，相信是因為僅以1條繩固定，難以完全平穩，有倒下掉落的可能，樓主道：「大嬸真厲害」。

大嬸搭港鐵運大型儲物櫃。（取自Facebook「香港突發事故爆料區」群組）

港鐵大嬸｜網民揶揄港鐵變「GoGo Train」

網民看過帖文後，紛紛指責大嬸此舉不妥，揶揄道「XX！過分！」、「下次用唧車」、「大媽好波，仲要年紀有返咁上下，可以視港鐵附例如無物，直入直出」、「以後買傢俬，記得要用GoGoTrain」；亦有人質疑她如何入閘及乘電梯，「好奇點落到月台，升降機應該入唔到」、「點解入到閘？無職員見到？」、「上上落落佢點做到㗎？」、「個櫃咁大，每個角位都好危險，港鐵職員咁都留意唔到有人帶入閘」。

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港鐵大嬸｜《香港鐵路附例》不合規行李可罰$2000

根據《香港鐵路附例》運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高可處罰金2,000元。

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