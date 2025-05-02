公屋熱話｜公屋住戶憑1計劃申請半年即「上樓」　獲派火炭4至5人單位：開心過中六合彩

【公屋 / 調遷 / 駿洋邨】在香港不論租屋還是買樓，都是一筆不小的開支；如若能輪候到公屋單位可大大減少租房花銷，而獲派到心儀的單位更可謂是「人生贏家」。

近日，有網民在Faceook「公屋討論區」群組發帖，分享自家因申請1計劃，半年便獲派位於火炭的新屋單位，她直言「開心過中六合彩」，令不少網民羨慕。

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公屋熱話｜申請「天倫樂調遣計劃」半年成功獲派單位

樓主一家原本便是公屋住戶，在上年10月申請「天倫樂調遣計劃」，在今年2月便收到了申請成功的通知，獲調遷至火炭駿洋邨的4至5人單位，如此便可「去同長老同一條同一棟做鄰居」，這令他們十分高興，「我們一家開心果中六合彩」。

樓主指目前已經在裝修新居，從影片中見到，單位位於高層，屋內光線充足明亮，戶型方正寬敞，還未做任何隔間；全屋面積約380呎。

公屋熱話｜網民：同座就算打風落雨都唔怕

網民看過後紛紛恭喜樓主，「恭喜恭喜，同座就算打風落雨都唔怕啦」、「恭喜有個安樂窩」、「哇，廁所同廚房都好大，恭喜曬」、「好鍾意呢個間格」；有網民詢問樓主的身份背景及申請時間線，「請問嚟咗幾耐，同埋申請幾耐呢」，樓主解答後表示「我哋係正宗香港人」。

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公屋熱話｜「天倫樂調遷計劃」：父母與年青一代相互照顧

據房屋署資料，推出「天倫樂調遷計劃」是為促進建立以家庭為核心的支援網絡，提供調遷機會給公屋租戶遷往其年長父母或年青一代現居地屋邨一邊互相照顧。凡居於公共租住房屋(公屋)的年長父母可提名一名兒女或兒女配偶申請此調遷計劃，而年青一代家庭則可提名其父母或外父母申請調遷。

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