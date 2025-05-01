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中年好聲音3｜趙浚承愛妻親臨現場打氣勁有愛　占士丁丁再出殺手鐧獻唱張學友經典情歌

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撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

趙浚承搞到三位女評審同埋親臨現場支持嘅太太都好感動。

《中年好聲音3》本周日（4月4日）晚8點翡翠台播出以「經典情歌」為主題的8強之戰，今集除了繼續有車婉婉擔任主持，固定評審班底肥媽張佳添周國豐，還有音樂女神海兒以及嘉賓評審王馨平，齊齊見證總決賽最後7強席位。

總決賽前夕最後一個回合主題為「經典情歌」，8位參賽者演唱歌單如下：黃博《追》、劉洋《愛我還是他》、占士丁丁《妳的名字我的姓氏》、張與辰《愛，很簡單》、陳芷盈《戀愛預告》、王鄭浚仁《I Will Always Love You》、李金凱《今生今世》、趙浚承《Forever Love》。

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中年好聲音3｜評審王馨平自揭MVP評分準則：要有突破！

正式開始比賽前，嘉賓評審王馨平透露畀分準則著重歌唱情感表達為主：「盡情發揮，Show畀我睇你有幾鍾意唱歌，評分標準以可唔可以觸動到我為標準。」至於挑選MVP準則，則最緊要是有突破。

由於臨近總決賽，是次參賽者表現出現不少變數，除有大熱門因太緊張稍有失準，亦有參賽者因零壓力豁了出去給出了前所未有的精彩演出；正因如此，誰人能晉身最終7強未到最後一刻仍是未知之數。

但由於已殺入準決賽階段，就算偶爾有人失準，是集演出仍全部屬於高水準，嘉賓評審王馨平前後共給出了3次20分滿分，而且更不止一次被感動至哭成淚人，足證《中年3》8強參賽者們實力非凡。

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中年好聲音3｜張佳添：每次唱張學友都唔會令我哋失望

由於頭四名參賽者黃博、張與辰、劉洋及陳芷盈的累積分數已拋離其餘四位參賽者一大截，是集焦點主要集中於榜尾的占士丁丁、王鄭浚仁及趙浚承如何出盡全力爭入7強。

之前憑獻唱張學友經典歌曲《李香蘭》而贏盡好評的丁丁，這次再次揀選學友的經典情歌《妳的名字我的姓氏》應戰，結果獲一致肯定唱廣東歌比唱英文歌更出色。

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張佳添笑言，作為男人的他也忍不住聽到好冧：「事實證明，你每次唱張學友都唔會令我哋失望。比起你開頭唱《李香蘭》，你真係開始發揮到你嘅廣東話，我有時直情唔記得咗原來你係唔識廣東話。我好少聽男人唱情歌係冧嘅，今日我係冧嘅。」

肥媽：「佢唱到一半我已經開始眼紅，同埋Feel到佢個感情，由一個完全唔識中文嘅人去唱，要去表達呢個感情係好難好難。歌曲係世界語言，只有唱到感情係最緊要嘅，我覺得佢觸動到我。」

王馨平：「雖然佢可能唔係好知道歌詞嘅意思，但somehow佢處理嗰啲字時，有畀到我一啲驚喜，原來有啲廣東字可以咁唱架喎，我好appreciate。」

中年好聲音3｜趙浚承令到三位女評審又喊又笑

至於趙浚承這次表現亦給出了驚喜，未知是否愛妻難得親臨現場打氣的關係，趙浚承以超澎湃感情獻唱《Forever Love》，演繹既真摯又動人，不但令肥媽、海兒及王馨平哭成淚人，就連張佳添亦笑言因為趙浚承的演繹而開始相信婚姻，令原本哭得投入的三位女評審忍不住哈哈大笑。

張佳添表示：「趙浚承，你差啲令我相信番婚姻，功德無量呀！你亦都令我好羨慕你，你人生裏面可以遇到一個女人，令到你咁死心塌地咁愛佢。你今日啲高音好靚、冇緊到喉嚨，同埋個能量係Power of love，What can I say？」

然後王馨平稱：「你今日使出咗降龍十八掌嘅功夫，簡單真摯，中咗我心。」肥媽：「真係感覺到佢對住老婆唱嗰種真情forever love，你一唱我已同王老師講佢老婆一定喺度，你feel到佢係同緊一個人講嘢。海兒：「今次你係冇保留嘅，可能你知道（有機會）係last chance，我feel到你係為佢哋而唱。」

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中年好聲音3｜王鄭浚仁晒唱功　自揭A0嚇到海兒天然呆

至於向來以技巧取勝的王鄭浚仁，是集獻唱《I Will Always Love You》繼續大晒無敵唱功，並獲周國豐及張佳添一再給予肯定，張佳添：「我哋聽到你有好靚嘅聲，你好識用聲、好有技巧。」

搞笑的是，王鄭浚仁與評審互動期間坦承自己沒有「正式拍過拖」，嚇到海兒O了嘴兼忍不住問：「係咪真㗎？」最後更因肥媽一句天然呆了好一陣子，場面搞笑。

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